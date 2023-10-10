6. Uluslararası Balık Tutma Yarışması Kandıra’da

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarını destekleyerek spora teşvik etmeye devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, amatör ve sportif olta balıkçılığını tanıtmak, sevdirmek ve gelişmesine katkı sağlamak amacıyla 12-15 Ekim 2023 tarihleri arasında Kandıra ilçesi Uzunkum Sahili’nde Kandıra Belediyesi, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanlığı ve Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı Doğa ve Su Sporları Kulübü’nün organizasyonundaki 6. Uluslararası Balık Yakalama Yarışması’na ev sahipliği yapacak.

7 ÜLKEDEN 104 USTA OLTA BALIKÇISI

Büyükşehir’in katkılarıyla düzenlenen Uluslararası Sportif Olta Balıkçılığı organizasyonuna bu yıl Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Hollanda, Polonya, Yunanistan, Tunus, Fas olmak üzere 7 ülkeden olta balıkçılığının usta isimlerinden 26’sı yabancı toplam 104 sporcu katılacak. 12 Ekim Perşembe günü Kandıra ilçesi Uzunkum Sahili’nde 104 usta olta balıkçısının katılımıyla başlayacak yarışma, 15 Ekim Pazar günü Büyükşehir’in Kumcağız Gençlik ve Yaz Kampı’nda yapılacak ödül töreni ile son bulacak.