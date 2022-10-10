6. Uluslararası Adana Lezzet Festivali yoğun ilgi gördü

6. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, kent ve ülke dışından yüzbinlerce konuğu ağırladı. Eşsiz Adana lezzetlerinin tanıtımına önemli katkı sağlayan festival, Adana Valiliği’nin öncülüğünde, Adana Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, odalar ve sivil toplum kuruluşlarının desteği ile gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gören festival kapsamında toplantılar, konferanslar, gösteriler ve şovlar yapıldı. 6. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’ni yaklaşık 650 bin kişi ziyaret etti.ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar festival öncesi gerçekleştirilen tanıtım toplantılarında verdiği etkili ve ilgi çeken mesajlara, festival süresince yenilerini ekledi.

Gerek festival açılışının gerçekleştirildiği toplantıda, gerek 180 dönümlük festival alanındaki kortej yürüyüşünün ardından yapılan ve geleneksel olarak mangalların yakıldığı etkinlikte, ardından da gala yemeğinde konuşan Başkan Zeydan Karalar, uzun süredir verdiği “Adana’ya gelin ciğerimizi yiyin” mesajına bir kez daha vurgu yaptı.

DAVET ETTİK GELDİNİZ ARTIK CİĞERİMİZİ YİYECEKSİNİZ

Başkan Zeydan Karalar, “Adana’ya gelin ciğerimizi yiyin dedik, davet ettik şeref verdiniz, geldiniz artık ciğerimizi yiyeceksiniz. Adana’ya gelin ciğerimi yiyin diye bütün Türkiye’yi, bütün dünyayı çağırdığımı, herkese yetecek kadar ciğer olup olmadığını soruyorlar. Bizde ciğer bol, herkese yeter.

Adana bizimle birlikte son yıllarda çıkışa geçti ve umut verici gelişmeler yaşanıyor.

Adana bir süredir durağanlaşmış ve gerilemeye başlamıştı ama 3-5 yıldır atağa kalktı. Adana şimdi sanatıyla, sinemasıyla, kültürüyle, tarihi ve doğasıyla, enfes lezzetleriyle, festivalleriyle konuşuluyor. Bu durum bizi duygulandırıyor ve gururlandırıyor. Adana verimli toprağı, topraktan mutfağa uzanan güzel ürünleriyle başka bir kent. Bu kadar güzel özelliği aynı anda barındıran dünyada kaç kent var? Bu güzelliklerin tanınması bizim için çok önemli. Adanalılar bu güzellikleri Türkiye ve dünyayla paylaşmak istiyor. İşte şimdi onu yapıyoruz. Sayın Valimizin önderliğinde, birlikte güzelliklere koşuyoruz. Çalışmalarımız kent ve ülke ekonomisine katkı koymayı da amaçlıyor” dedi.

ADANA TARTIŞMASIZ BİR GASTRONOMİ KENTİDİR

Adana’nın her koşulda bir gastronomi kenti olduğunu kaydeden Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi: “Adana, tarihi lezzete evrilmiş, köklü, kadim bir kent. Adana bir lezzet, tarih, sanat, tarım, ticaret, sanayi ve huzur kenti. Olağanüstü güzel ve çok sayıdaki zenginliği bir arada barındıran bir kent. Bu konuda şanslıyız. Bu güzelliklerin Adana’mıza getirisini artırmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Adana’nın bu özelliklerini, güzelliklerini tanıtmaya yönelik yaptığımız çalışmalar Adana’yı başka bir noktaya getirdi. Adana’nın UNESCO’dan tescilli bir gastronomi şehri olması için önemli çalışmalarımız oldu. Uluslararası alanda, kağıt üzerinde gastronomi kenti olmamız önemli belki ama bu gerçekleşmese de biz Allah’ına kadar lezzet kentiyiz, gastronomi kentiyiz. Adana’yı gastronomide daha fazla turist çeken bir şehir haline getirmek için el birliğiyle çalışıyoruz ve çabalarımız artarak devam edecek.”

KEBAP EŞSİZ BİR LEZZET AMA ADANA’DA BAŞKA YÜZLERCE LEZZET DE MEVCUT

Adana Kebabının baskın ve eşsiz bir lezzet olduğunu ama Adana’da başka nefis lezzetler de bulunduğunu anlatan Başkan Zeydan Karalar, “Adana Kebabı inanılmaz bir lezzettir ama Adana gastronomisi kebaptan ibaret değildir. Adana’nın çok sayıda başka lezzeti de vardır. Adana’da yaşayan sayısız medeniyetin, kavmin bıraktığı yüzlerce başka lezzeti de tatmanızı istiyorum” diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu da, Adana Lezzet Festivali’ne katıldı, stantları gezdi.