6'ncı Kayseri Kitap Fuarı başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 13 Ekim Cuma günü kitapseverlerle kitap ve yazarlarını buluşturacak olan 6’ncı Kitap Fuarı’na tüm vatandaşları davet ederek, “Kitap Fuarı’mızı sizlerin beğenisine sunuyoruz. Unutmayın, bu tarihi not edin” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Sanatın Türkiye Yüzyılı, KAYMEK Yıl Sonu Sergisi Açılış Töreni’nde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 13-22 Ekim 2023 tarihlerinde kitap kurtları ile buluşacak olan, 400 şehir dışından, 100 şehir içinden olmak üzere 500 yazarın yer alacağı 6’ncı Kitap Fuarı’nın yeni bir rekora hazırlandığını dile getirdi.

Kayseri Kitap Fuarı’na ilişkin bilgiler veren Başkan Büyükkılıç, kitap kurtlarına, kitap fuarı açılışı olan 13 Ekim’i not etmelerini tavsiye ederek şunları paylaştı: “13 Ekim Cuma günü öğleden sonra 400 şehir dışından, 100 şehir içinden olmak üzere 500 yazarımızın katılacağı Kitap Fuarı olarak Orta Anadolu’da kendisinden söz ettiren 800 binin üzerinde vatandaşımızın ziyaret ettiği dev Kitap Fuarı’mızı sizlerin beğenisine sunuyoruz. Unutmayın, bu tarihi not edin.”

REKORLAR KIRAN GELENEKSEL KİTAP FUARI

Kayseri Kitap Fuarı’nın rekorlar kırdığını ifade eden Büyükılıç, “Geleneksel olarak düzenlenen ve her yıl bir önceki yılın ziyaretçi sayısını aşarak rekorlar kıran Kayseri Kitap Fuarı’mız, inşallah bu kez de yeni bir rekora imza atmak üzere Kayseri Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı’nda okurlarına kapısını sonuna kadar açıyor. Kitap fuarımız birincisinde 582 bin, ikincisinde 672 bin, üçüncüsünde 798 bin ve dördüncüsünde ise 815 bin 119 kişi tarafından ziyaret edilmiş, her yıl, bir önceki yılın ziyaretçi rekorunu kırmıştı. 5’inci Kayseri Kitap Fuarı, 935 bin 638 ziyaretçi ile en çok ziyaret edilen kitap fuarı ünvanını devam ettirdi” ifadesinde bulundu.

FUARDA ÜNLÜ VE SEVİLEN 500 YAZAR OKURLARIYLA BULUŞACAK

6’ncısı düzenlenecek Kayseri Kitap Fuarı’nda, İlber Ortaylı, Pelin Çift, Cansu Canan Özgen, Kahraman Tazeoğlu, Nurullah Genç, Alişan Kapaklıkaya, Ahmet Şimşirgil, Hatice Kübra Tongar, Erhan Afyoncu, Serdar Tuncer, Saliha Erdim, Ayşe Bilge Selçuk, İsmail Hakkı Aydın, Mehmet Ali Bulut, Mete Yarar, Bahadır Yenişehirlioğlu, Selim Erdoğan, Tuğba Coşkuner, Ercan Kesal, Zekeriya Efiloğlu, Bekir Develi, Ahmet Şerif İzgören, Mehmet Emin Ay, Dursun Ali Erzincanlı, Saniye Bencik Kangal, Abdurrahman Uzun, Murat Akan, Türker Akıncı, Sema Maraşlı, Emel Zengin ve Vahdettin Engin gibi ünlü ve sevilen 500 yazar ile yüzbinlerce kitap okurlarıyla buluşacak.