6. Kayseri Kitap Fuarı’na lise öğrencilerinden gezi

Kayseri Talas Belediyesi, Süleymanlı Mehmet Muammer Beluk Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerine 6. Kayseri Kitap Fuarı’nı gezdirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Talas Belediyesi tarafından okullarından alınarak kitap fuarına götürülen öğretmen ve öğrenciler burada hem yayınevlerinin kitap stantlarını gezdi hem de söyleşiye gelen ünlü yazarları yakından görüp dinleme fırsatı buldu.

Fuarda Talas Belediyesi standını da gezen öğrencilere birer kitap hediye edildi.

Kitap fuarından ayrılan öğrenciler daha sonra Talas Belediyesi Zincidere 100. Yıl Mesire Alanını gezdi. Burada kendilerine çeşitli ikramlarda bulunulan öğrenciler daha sonra yeniden okullarına bırakıldı.

Kendilerine sağlanan imkândan çok mutlu olduklarını dile getiren öğrenciler, “Kitap fuarını duyduğumuzda çok heyecanlandık ama gidip gelmemiz zor olacaktı. Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın bizi okuldan aldı, kitap fuarına götürdü. Ardından da Zincidere 100. Yıl Mesire Alanını gezdik. Bizim için hem bilgilendirici hem de eğlenceli bir gün oldu. Kendilerine çok teşekkür ederiz.” diye konuştu.