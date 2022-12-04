6. İzmir Mizah Festivali’nin teması siyaset

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 6. İzmir Uluslararası Mizah Festivali, 20-26 Aralık tarihleri arasında yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, teması “siyaset ve mizah” olarak belirlenen festivalde, Aziz Nesin’in yanı sıra mizah edebiyatının ve tiyatronun ustalarından Haldun Taner’in de anılacağını belirterek tüm İzmirlileri festivale katılmaya çağırdı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi 20-26 Aralık tarihlerinde 6. İzmir Uluslararası Mizah Festivali’ni düzenliyor. Mizahın ustası Aziz Nesin’in doğum günü olarak kabul edilen 20 Aralık’ta Metin Uca’nın sunumuyla yapılacak açılış töreninde, Feridun Andaç ve Zeynep Oral, Aziz Nesin ve Haldun Taner’i anlatacak, iki ustanın oyunlarından bölümler sunulacak.

Festivalde anılacak sanatçılar arasında, bu yıl yitirdiğimiz iki usta, karikatürist Latif Demirci ve İzmirli yönetmen Oğuzhan Tercan, karikatür sanatının öncüsü Cemal Nadir Güler, popüler mizah alanında dünya çapında bir konuma sahip Gırgır’ın yaratıcısı Oğuz Aral, sahne ve televizyonda siyasi mizah örnekleri ile tanınan Ferhan Şensoy, Levent Kırca, Turgay Yıldız ile “Zübük” filminin artık aramızda olmayan yaratıcıları Atıf Yılmaz, Kartal Tibet, Kemal Sunal, Metin Serezli de yer alıyor.

Üç karikatür sergisi var Bu yıl, sinema dünyasından bir seçki, programın uluslararası bölümünü oluşturuyor. Türk, Amerikan, Macar, Fransız ve İngiliz ustalardan beyazperdede siyasi mizahın önemli örnekleri gösterilecek. Üç de karikatür sergisi yer alıyor. Bu yıl aramızdan ayrılan Latif Demirci’nin “Eyy… Siyaset” sergisi ve 2022 Aziz Nesin Mizah Ödülü verilecek iki karikatür ustası, Eray Özbek ve Nezih Danyal’ın sergileri. 2022 Aziz Nesin Mizah ödüllerinin bir diğerinin sahibi, Haldun Taner, Zeki Alasya ve Metin Akpınar’la Devekuşu Kabare’yi kuran değerli sanatçı Ahmet Gülhan da festivalin ilk günü Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde olacak.

Etkinlikler ücretsiz İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Araştırmaları Merkezi ve Müzesi (APİKAM), Kültürlerarası Sanat Derneği ve İZELMAN işbirliği ile yapılacak festivalin tüm etkinlikleri ücretsiz. Festival mekânları ise Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, İzmir Sanat, APİKAM Kitap Kafe, İzmir Mimarlar Odası Mimarlık Merkezi, Fransız Kültür Merkezi (Institut français) ve Çetin Emeç Sanat Galerisi. Ayrıntılı programa kultursanat.izmir.bel.tr ve izmir.art sitelerinden erişilebilir.