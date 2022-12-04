Son Dakika

6. İzmir Mizah Festivali’nin teması siyaset

YAŞAM 04.12.2022, 12:30
6. İzmir Mizah Festivali’nin teması siyaset

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 6. İzmir Uluslararası Mizah Festivali, 20-26 Aralık tarihleri arasında yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, teması “siyaset ve mizah” olarak belirlenen festivalde, Aziz Nesin’in yanı sıra mizah edebiyatının ve tiyatronun ustalarından Haldun Taner’in de anılacağını belirterek tüm İzmirlileri festivale katılmaya çağırdı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi 20-26 Aralık tarihlerinde 6. İzmir Uluslararası Mizah Festivali’ni düzenliyor. Mizahın ustası Aziz Nesin’in doğum günü olarak kabul edilen 20 Aralık’ta Metin Uca’nın sunumuyla yapılacak açılış töreninde, Feridun Andaç ve Zeynep Oral, Aziz Nesin ve Haldun Taner’i anlatacak, iki ustanın oyunlarından bölümler sunulacak.
Festivalde anılacak sanatçılar arasında, bu yıl yitirdiğimiz iki usta, karikatürist Latif Demirci ve İzmirli yönetmen Oğuzhan Tercan, karikatür sanatının öncüsü Cemal Nadir Güler, popüler mizah alanında dünya çapında bir konuma sahip Gırgır’ın yaratıcısı Oğuz Aral, sahne ve televizyonda siyasi mizah örnekleri ile tanınan Ferhan Şensoy, Levent Kırca, Turgay Yıldız ile “Zübük” filminin artık aramızda olmayan yaratıcıları Atıf Yılmaz, Kartal Tibet, Kemal Sunal, Metin Serezli de yer alıyor.

Üç karikatür sergisi var Bu yıl, sinema dünyasından bir seçki, programın uluslararası bölümünü oluşturuyor. Türk, Amerikan, Macar, Fransız ve İngiliz ustalardan beyazperdede siyasi mizahın önemli örnekleri gösterilecek. Üç de karikatür sergisi yer alıyor. Bu yıl aramızdan ayrılan Latif Demirci’nin “Eyy… Siyaset” sergisi ve 2022 Aziz Nesin Mizah Ödülü verilecek iki karikatür ustası, Eray Özbek ve Nezih Danyal’ın sergileri. 2022 Aziz Nesin Mizah ödüllerinin bir diğerinin sahibi, Haldun Taner, Zeki Alasya ve Metin Akpınar’la Devekuşu Kabare’yi kuran değerli sanatçı Ahmet Gülhan da festivalin ilk günü Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde olacak.

Etkinlikler ücretsiz İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Araştırmaları Merkezi ve Müzesi (APİKAM), Kültürlerarası Sanat Derneği ve İZELMAN işbirliği ile yapılacak festivalin tüm etkinlikleri ücretsiz. Festival mekânları ise Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, İzmir Sanat, APİKAM Kitap Kafe, İzmir Mimarlar Odası Mimarlık Merkezi, Fransız Kültür Merkezi (Institut français) ve Çetin Emeç Sanat Galerisi. Ayrıntılı programa kultursanat.izmir.bel.tr ve izmir.art sitelerinden erişilebilir.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Samsunspor 15 27
3. Rizespor 14 25
4. Pendikspor 14 25
5. Bodrumspor 15 25
6. Keçiörengücü 14 25
7. Boluspor 14 25
8. Bandırmaspor 15 24
9. Manisa FK 14 23
10. Sakaryaspor 16 22
11. Altay 14 18
12. Adanaspor 14 17
13. Göztepe 13 17
14. Tuzlaspor 15 16
15. Erzurumspor 15 14
16. Altınordu 15 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 15 7
19. Denizlispor 15 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4