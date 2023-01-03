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6 ile yoğun sis uyarısı

YAŞAM 03.01.2023, 07:20
6 ile yoğun sis uyarısı

Meteoroloji, Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı ve Manisa'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis olayı beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.ANKARA (İGFA) Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Batı kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. İç Anadolu'da mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer kuzeyli yönlerden hafif olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

SİS HADİSESİ BEKLENİYOR: Yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı ve Manisa'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis olayı beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere bölge genelinde sis ve pus olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer sisli ve puslu

KIRKLARELİ °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

DENİZLİ °C, 16°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 14°C

Az bulutlu

MERSİN °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA 0°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR -3°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ -6°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA -2°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli

SİNOP °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer sisli ve puslu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AĞRI °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer pus ve sisli, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, öğleden sonra batısı kuzeybatıdan, akşam saatlerinden sonra batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, yer yer pus ve sisli, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, öğle güneybatıdan, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, güneyinin açıkları 2,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, açıkları 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, doğusunun açıkları yer yer 3,0m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, yer yer sisli; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi, sis anında zayıf.

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