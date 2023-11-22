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6. Enerji Verimliliği Kongresi Gebze'de gerçekleşti

YAŞAM 22.11.2023, 10:34
6. Enerji Verimliliği Kongresi Gebze'de gerçekleşti

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) tarafından düzenlenen VI. Enerji Verimliliği Kongre ve Sergisi, bu yıl “Üretimden Tüketime Enerji Verimliliği” temasıyla, 17-18 Kasım 2023 tarihlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin destek verdiği VI. Enerji Verimliliği Kongre ve Sergisi, GTÜ Kongre Merkezinde gerçekleşti

Kongredeki açılış programına Kocaeli Vali Yardımcısı Şenol Kaya, Marmara Teknokent Başkanvekili ve Genel Müdürü Mehmet Ali Okur, GTÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Elif Öğüt ve Prof. Dr. Mahmut Durmuş, MMO Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Ali Elma, Gebze Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Mikdat Aydın, Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, sektör temsilcileri, öğrenciler ve basın mensupları katıldı. Açılış programının başında Murat Bizel tarafından darbuka eşliğinde ritim performansı gerçekleştirildi.

Sektörün önde gelen temsilci firmaların ve üniversitelerin stantlarının hazır bulunduğu kongrede, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adına Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem de açılış programında bir konuşma gerçekleştirdi.

Önem, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve ilgili mevzuatlar uyarınca; toplam inşaat alanı en az 10.000 m2 ve üzeri olan binalarımız için zorunlu olan TS EN ISO 50001 EYS  (Enerji Yönetim Sistemi)’ni kurarak belge almaya hak kazanıldığı, Kurum Enerji Politikasını oluşturarak web sitesinde yayınlandığı, Enerji sarfiyatının düşürülerek İl ölçeğinde karbon ayak izinin azaltılması ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamında Kocaeli İklim Değişikliği Eylem Planı ve yine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kurumu ölçeğinde (Tüm daire başkanlıkları ve iştirakleri de kapsayan) sera gazı envanteri hesaplanarak eylem planı oluşturulduğu, bununla birlikte Enerjini Evinde Kazan Projesi kapsamında ev hanımlarına yönelik Enerji Verimliliği bilgilendirme farkındalık eğitimlerinin verildiği, ayrıca Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı kuruluşlarda GES, BES ve HES olmak üzere elektrik enerjisi üretildiğini ve bu üretim ile ihtiyaç olan enerjinin önemli bir kısmının karşılandığını” ifade etti. Kongre, akademisyen ve firma temsilcileri tarafından, enerji verimliliği ve enerji tasarrufu konularında yapılan çalışmalar, mevzuatta yer alan yükümlülükler ile iyi uygulama örneklerine dair sunumlar ve ardından katılımcıların stant ziyareti ile son buldu.

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