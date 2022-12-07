6 bin yıllık Kültepe yeniden uyanıyor

Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü’nde devam eden çalışmaları değerlendiren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Şehrimizin doğusu ayrı güzel, batısı ayrı güzel. Soğanlı’sı ayrı güzel, Kapuzbaşı ayrı bir güzel. Koramaz’ı ayrı güzel, Kültepe Kaniş-Karum’u ayrı bir güzel” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

6 bin yıllık tarihi geçmişi ile endüstri ve ticaretin merkezi olan Kayseri’yi Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında tüm dünyanın tanıdığı kültür merkezi yapma yönünde birbirinden önemli projeleri hayata geçiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, asırlar öncesine uzanan gizemli yanları olan Kültepe’yi adeta yeniden uyandıran projesindeki çalışmaları tüm hızıyla sürdürüyor.

Medeniyetler şehri Kayseri’de tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkan ve önemli yatırımlara imza atan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “150. Yılda 150 Proje” kapsamında Kültepe’yi ayağa kaldıracak projeleri değerlendirdi. Başkan Büyükkılıç, Anadolu'da en eski yazılı belgelerin gün yüzüne çıkarıldığı Kültepe Kaniş-Karum’da hayata geçirilen Kültepe Ziyaretçi Merkezi, 14 Ev ve Asurlu Tüccarlar Mahallesi Projesi ve yapımı devam eden kayadan oyma Kültepe Tablet Müzesi çalışmalarıyla ilgili bilgiler aktardı.

KAYADAN OYMA MÜZE

Kayseri’nin bir endüstri ve ticaret merkezi olduğunu belirten Büyükkılıç, “Ticaret denilince de akla Kültepe Kaniş-Karum bölgesi gelir. 6 bin yıllık bir geçmişe sahip olan burada yapılan kazılardan da çıkan tabletler 25 bin civarında olarak biliniyor. Halen kazılar devam ediyor, oradaki projelerimiz devam ediyor. Ziyaretçi ortamı hazırlandı, o çalışmamız tamamlandı. En önemlisi Anadolu Medeniyetler Müzesi’nde İngiltere’de, Amerika’da, İstanbul’da değişik yerlerdeki bu tabletlerimizi bir araya getirmek suretiyle hem bir müze şeklinde kamuoyunun bilgisine sunmak, hem de bu alanda görsel açıdan da fiziki açıdan da önem arz edeceğine inandığımız oyma bir müze şeklinde bir çalışmamız var. Hızla çalışmamız devam ediyor. İnşallah önümüzdeki sene içerisinde bu müzemizi hayata geçiririz diye umuyor ve inanıyorum” diye konuştu.

MÜZELER ŞEHRİ KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’yi müzeler şehri yapma yönünde farklı çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, “Kayseri sadece Kültepe’de yapılan müzeyle değil, Kayseri’yi müzeler şehri yapma yönündeki gayretlerimizi sürdürüyoruz. Millet Bahçemizin içerisinde yaptığımız çalışmalar var. Değişik müze uygulamalarımız var. Kayseri’yi her yönüyle aranılan, görülmesi gereken ve her insanın keşke ben de bu şehirde yaşasam diyeceği ortama dönüştürme yönünde gayretlerimiz hızla devam ediyor” ifadelerinde bulundu.

“ŞEHRİMİZİN DOĞUSU AYRI GÜZEL, BATISI AYRI GÜZEL”

Kayseri’nin sahip olduğu zenginliklere dikkat çeken Büyükkılıç, şunları kaydetti:

“Şehrimizin doğusu ayrı güzel, batısı ayrı güzel, Soğanlı’sı ayrı güzel, Kapuzbaşı ayrı bir güzel. Koramaz’ı ayrı güzel, Kültepe Kaniş-Karum’u ayrı bir güzel, 7,5 milyon yıl önce yaşamış olduğu bilimsel olarak kanıtlanan fosil müzesi konusunda çalışmamız devam ediyor, bulduğumuz fosillerle ilgili yapılan bilimsel çalışmalarda görülen ortam ayrı bir güzel.”

KÜLTEPE BÜYÜKŞEHİR’İN PROJELERİ İLE YENİDEN UYANIYOR

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu'da en eski yazılı belgelerin keşfedildiği Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü’nde yürüttüğü dikkatleri üzerine toplayan çalışmalarla bölgeyi uyandırıyor ve yeniden ayağa kaldırıyor.

Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü’ndeki çalışmalar kapsamında modern donanımlarla tasarlanan ve bölge hakkında bilgi vermek amacıyla hayata geçirilen Kültepe Ziyaretçi Merkezi yapımı son aşamaya geldi.

Öte yandan bölgedeki kazılarda Asurlu tüccarların yaşadığı döneme ait bulunan eserlerin sergilenmesi ve Asurlu tüccarların yaşam alanlarının canlandırılarak ziyaretçilerin o döneme tanıklık etmesine imkân tanıyacak 14 Ev ve Asurlu Tüccarların Mahallesi Projesi’nde de hummalı çalışmalar sürüyor.

Kültepe Kaniş-Karum bölgelerindeki kazı çalışmaları devam ederken, buradan çıkan tablet şeklindeki çek, senet, değişik ticari anlaşmalarla ilgili eserler için Kültepe Tablet Müzesi Projesi hayata geçirilerek, yerin altındaki kültürel birikim burada sergilenecek.

Kültepe’de, 2023 yılı ortalarında inşaat uygulamalarının tamamlanması planlanıyor. Asurlu Tüccarların ve yerel halkın kullandığı evler, aynı teknik ve aynı malzemelerle yeniden inşa ediliyor. Büyükşehir Belediyesi’nce hazırlanan şehrin iki turizm rotasına da hizmet edecek bu çalışma, hem arkeolojik olarak döneminin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacak hem de ülkede konsept olarak türünün ilk örneği olacak. Bunun yanında şehir ve bölge turizminin de önemli duraklarından biri olacak. Kültepe Ören Yeri, yapılan Kültepe Ziyaretçi Merkezi, Kültepe Müzesi çalışmaları, hem kazı alanıyla hem de Tüccarlar Mahallesi ile turizm açısından daha zengin ve benzersiz bir niteliğe bürünecek.