6 bin sokak dostuna modern konut

nkara Büyükşehir Belediyesi tarafından 93 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Avrupa Birliği standartlarındaki Karataş Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin yapım çalışmaları aralıksız sürüyor. 6 bin sokak hayvanına ev sahipliği yapacak merkezin yüzde 90’ı tamamlandı.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla hayvan dostu uygulamalara devam ediyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ve Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın iş birliği ile yürütülen 6 bin sokak hayvanına ev sahipliği yapacak olan Karataş Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin inşaat çalışmaları hızla ilerliyor.

YAVAŞ: “BAŞKENTTE HER CAN DEĞERLİ, HER CAN KIYMETLİ”

Karataş Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde devam eden çalışmaları sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

“Başkentte her can değerli, her can kıymetli. 6 bin can dostumuza yaşam alanı sağlayacağımız 93 bin metrekare alan üzerine inşa edilen ve AB standartlarında olan Karataş Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni çok yakında hizmete açıyoruz.”

YÜZDE 90’I TAMAMLANDI

Sahipsiz sokak hayvanlarına daha konforlu bir yaşam alanı oluşturmak amacıyla yapımına başlanan yeni geçici bakımevi ve rehabilitasyon merkezi 6 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 93 bin metrekare alan üzerine kuruluyor. Yüzde 90’ı tamamlanan yeni merkez, Avrupa Birliği standartlarına da uygun olacak.

PANDEMİ NEDENİYLE İPTAL EDİLEN İHALE TEKRAR YAPILDI

Karataş Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, “Ankara’mız maalesef sokak hayvanları konusunda modern bir geçici bakımevi ve rehabilitasyon merkezinde hep yoksun kalmıştı. Göreve geldiğimiz andan itibaren bu konuyu hemen ele aldık ve 2020 yılında Karataş Mahallesi’nde 93 bin metrekarelik alana bir merkez yapmak için eylül ayında ilk ihalemizi gerçekleştirdik. 6 bin sokak hayvanı kapasiteli geçici bakımevi ve rehabilitasyon merkezi inşaatına başladık ancak pandemi dolayısıyla ihaleyi iptal etmek zorunda kaldık. Süreç içerisinde yeniden 2022 yılında bir başka ihalemizi gerçekleştirdik. Alanda yapım çalışmalarımız devam ediyor. Çok kısa süre sonra inşaatı tamamlayacağız ve burada çok modern bir geçici bakımevi ve rehabilitasyon merkezini Ankaralının hizmetine sunmuş olacağız” diye konuştu.

İkinci bir bakımevi ve rehabilitasyon merkezinin müjdesini de veren Aslan, “Mamak Gökçeyurt’ta 112 bin metrekarelik ikinci geçici bakımevi ve rehabilitasyon merkezinin inşaatına başladık. Ayrıca burada hayvan mezarlığı projesini de gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.

Bakım ve tedavilerin daha modern koşullarda gerçekleştirileceği merkez içerisinde, hayvan hastanesi, kısırlaştırma ünitesi, anne-yavru ünitesi, mama ünitesi, postoperatif (ameliyat sonrası bakım) alanları, yasaklı ırk bölümü, tıbbı atık ve tecrit birimleri yer alacak.