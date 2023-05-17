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58 yaşındaki depremzede Bingöl'de okuma ve yazmayı öğrendi

YAŞAM 17.05.2023, 16:28
58 yaşındaki depremzede Bingöl'de okuma ve yazmayı öğrendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'daki evi ağır hasar gören 58 yaşındaki Hayriye Tunç, daha sonra Bingöl'de konuk edildiği Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda eğitim alarak okuma ve yazma becerilerini geliştirdi.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Malatya’nın Battalgazi ilçesinde yaşanan depremlerin ardından evi hasar gören Hayriye Tunç, 30 yıllık Malatya yaşamının ardından memleketi Bingöl’e geri dönmek zorunda kaldı.

Vali Kadir Ekinci koordinasyonunda KYK Mürsel Paşa Yurdu’na yerleştirilen Tunç, burada ailesiyle birlikte yaklaşık 2 aydır konaklamaktadır. Yardımların eksiksiz olarak sağlandığı yurtta, çocuklar eğitim alırken yetişkinlere de eğitim desteği verilmesi amacıyla İl Halk Kütüphanesi personeli görevlendirildi.

Tunç’un çocukları eğitim aldığını gören ve 7 çocuk ve 6 torun sahibi olan Tunç da okuma yazma öğrenmek isteğini öğretmen Derya Tunç’a iletti. Tunç, deprem felaketinin ardından yaşadığı zorluklar ve devletin ve halkın yardımlarıyla açılan barınma alanında üç aydır yaşadığını belirtti. Bu süre içinde yaşadıklarının insanı derinden etkilediğini ve psikolojisini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Tunç, “Ben Bingöllüyüm, 1965 doğumluyum. 30 yıla yakındır Malatya’da yaşıyorduk ve böyle bir felaketi hiç görmedik. Allah kimsenin başına böyle bir şey vermesin, bizim küçük kıyametimiz koptu. Buraya geldiğimizden beri Allah hepsinden razı olsun, bu bize açılan bir cennet kapısıdır. Devletimiz bize burada yer verdiği için minnettarız. 3 aydır burada yaşıyoruz ve çocuklarımızla birlikte perişan olduk. İnsan bilemez, başına nelerin geleceğini. Ne olursa olsun, biz insanız ve her şeyi kabul etmişiz. Allah milletimiz ve devletimizden razı olsun, aslında bunları hak etmiyoruz, bize o kadar iyilik yaptılar ki yeme, içme ve giyim konusunda hep yardım ettiler. Tanıyan ya da tanımayan herkes yardım etti. İnsan kendi yuvasından ayrılınca her şeyi özler. Ama sonuçta biz insanız, her şey bizim değil. Biz bu dünyada misafiriz, bunu anladık” diye konuştu.

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