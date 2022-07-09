570 hanenin bayram temizliği Büyükşehir’den

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ‘Yaşam Destek Hizmetleri’ projesiyle Kurban Bayramı öncesinde 570 hanede bayram temizliği yaptı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nde ikamet eden, maddi zorluk içinde kendi kişisel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan ya da karşılayamayan, yürümekte zorluk çeken, yatalak, hasta veya engelli vatandaşlara yönelik Büyükşehir Belediyesi tarafından “Yaşam Destek Hizmetleri” sağlanıyor. Büyükşehir Belediyesi, her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı öncesinde de vatandaşın evini dip köşe temizledi.

Büyükşehir, gereksinimi olan vatandaşlara öz bakım, ev temizliği, hasta karyolası ve yatağı, hasta tuvaleti, hasta çevirme aparatı, hasta yemek masası, hasta refakatçi eğitimi ve psikolojik destek hizmetleri veriyor.

Evde tedavisine devam edilen, kronik hastalıklara sahip kişilere, yatağa bağımlı hastalara, yaşlılık ve engellilik nedeniyle bakım ihtiyacı olan bireylere Büyükşehir Belediyesi’nin profesyonel ekipleri ile hizmetler sunulmakta. Kocaeli genelinde 25 ekip 92 personel ile 570 hanede gerçekleşen bayram temizliğinde; Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerce yerler süpürülüp silindi, pencere, masa, kapı ve çerçevelerin tozu alındı, mutfak, tuvalet ve banyo temizliği yapıldı. Bayramda gelecek misafirlerini temiz bir evde karşılamanın huzurunu yaşayacak olan büyüklerimiz bu hizmetten çok memnun olduklarını dile getirdi.

Yaşam Destek Hizmetleri kapsamında sunulan hizmetlerde kişinin günlük yaşam alışkanlıkları ve ihtiyaçları dikkate alındı. Bakıma ihtiyacı olan bireyler kendi konfor alanları olan evlerinde bakım hizmeti alıyor ve her bireyin tedavisine uygun medikal malzeme desteği de sağlanıyor. Ayrıca ailede hasta bireye özbakım verebilecek birey bulunması durumunda uzman hemşireler tarafından hasta refakatçi eğitimi de sunuluyor. Bireylerin talebi olmasa da sosyal inceleme görevlisi tarafından tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda diğer hizmetler de veriliyor, hizmet dışı kalan konularda da kurumumuzun ilgili birimlerine yönlendirme yapılıyor. Bu hizmetlerden faydalanmak için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 153 Çağrı Merkezi ile irtibata geçmek yeterli. Bilgisi alınan vatandaşın evine sosyal incelemeye yapılıyor. İncelemeler sonucu şartları uygun olan kişilere belediye ekipleri tarafından periyodik olarak hizmet veriliyor.