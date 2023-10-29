553 şehidimiz adına fidanları İzmit'te toprakla buluştu

Cumhuriyetimizin 100. Yılını coşkuyla kutlayan İzmit Belediyesi, Kurtuluş Savaşında Kocaeli Bölgesinden cepheye katılmış 553 şehidimizi temsilen 553 fidanı oluşturduğu 100. Yıl Özel Hatıra Ormanında toprakla buluşturduKOCAELİ (İGFA) - Cumhuriyetimizin ve İzmit Belediyesinin tescilinin 100. Yılında gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakabilmek için var gücüyle çalışan İzmit Belediyesi Yeşilova Mahallesi Boğazova Caddesinde Kurtuluş Savaşı'nda Kocaeli Bölgesinden cepheye katılmış ve canı pahasına devletini korumuş olan 553 şehidimizi temsil eden fidanları toprakla buluşturarak anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Fidan dikim etkinliğine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra Gündoğdu Mahalle Muhtarı Çetin Ersoy, Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Mustafa Yaman, Yeşilova Mahalle Muhtarı ve aynı zamanda İzmit Belediyesi Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü Ali Filiz, Bekirdere Mahalle Muhtarı Cihat Önen ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“BURASI KIYMETLİ MAHALLELERDEN BİR TANESİ”

100’üncü Yıl Hatıra Ormanı fidan dikim töreninde konuşan Başkan Hürriyet, Cumhuriyet konusunda ne kadar hassas olduğunu, Cumhuriyetin kazanımlarının ne demek olduğunun ciddi farkında olan insanların yaşadığı kıymetli mahallelerden bir tanesi burası olduğunu söyledi.

“GELECEĞE FİDANLAR DİKELİM İSTEDİK” Hürriyetin ve bağımsızlığın ebedi yurdu olan topraklarımızda, geçmişten aldığımız ilhamla ve geleceğe olan inancımızla idrak ettiğimiz Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşında geleceğe fidanlar dikmek istediklerini belirten Başkan Hürriyet, "Bu fidanların anısı ve sembolize ettiği insanlar olsun dedik. Cumhuriyetimizin 100. yılında, bu kutsal toprakların, nasıl vatan haline geldiğinin hikâyesini yüreğimizde hissederek anmak için bu ağaçlandırma ve hatıra ormanı projemizi hayata geçirmek istedik. Burada şehitlerimizi anma ve onların unutulmaması, mücadelelerinin bir kez daha gelecek kuşaklara anlatılması adına farkındalık çalışması yapıyoruz. Onlar, bu toprakları vatan kılmak için canlarını feda etmiş cesur yüreklerdir. Onların aziz hatıralarını yaşatmak adına, yarınlarımızın teminatı olan bu fidanları toprağa emanet ediyoruz. Ben inanıyorum ki; her bir fidan, bir şehidimizin hatırasını yeşertecek, onların fedakarlıklarını ve kahramanlıklarını gelecek nesillere aktaracak. Ve bu fidanlar, Cumhuriyet’imizin başka başka yıl dönümlerini kutlarken İzmit’imizin göğsünde yükselen 553 gurur abidesi olacak. Kökleriyle bu topraklara, dallarıyla da yarınlarımıza uzanacak. Buradaki her bir fidan aynı zamanda özgürlüğümüzün, bağımsızlığımızın ve Cumhuriyetimizin bir sembolü. Bu topraklar, atalarımızın bize bıraktığı kutsal bir miras. Ve bizler de, bu mirası koruyarak, gelecek nesillere aktarmanın sorumluluğu içindeyiz. Kentimizin milli değerlerine ve tarihine sahip çıkarak, bu şehitler ormanı ile sadece doğaya değil, aynı zamanda geçmişimizin kahramanlık ve fedakarlık dolu sayfalarına da sahip çıkıyoruz. Bugün burada bu güzel hatıra ormanına emeğini koyacak olan gençlerimize, Yeşilovaspor Kulübümüze ve bizimle olan herkesin hatırasını da yaşatmak adına plakalar çakacağız. Onlarında emeklerinin daha fazla hissedilmesini sağlamak için isimleri yazacağız" diye konuştu.