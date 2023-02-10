54 tır insani yardım malzemesi gönderdi

Yıkıcı deprem afeti sonrası acil durum destek çalışmalarına başlayan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, depremden etkilenen illere 54 TIR insani yardım malzemesi gönderdi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremler sonrası Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan destek kampanyası yardımsever Eskişehirlilerin desteğiyle aralıksız sürüyor.

Kampanya kapsamında Büyükşehir Belediyesi birimlerine getirilen, ayrıca Büyükşehir Belediyesi Spor Salonu ve Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde tasnif edilerek TIR’lara yükleme yapılan çalışmalarla, 54 TIR insani yardım malzemesi deprem bölgesine gönderildi. Roll ekmek, pet şişe kalabak suyu, ısıtıcı, soba, bebek bezi, mama, mont, yorgan, yastık, havlu, kazak, ayakkabı, uyku tulumu, battaniye, çorap, hasta bezi, kadın pedi, temizlik malzemeleri, çocuk kıyafetleri, yetişkin ve kadın kıyafetleri gibi çok sayıda tekstil ürünlerinin yanı sıra gıda ürünleri de TIR’larla bölgeye ulaştırıldı.

Ayrıca ilk müdahale aracı, pikap, kepçe, ekskavatör, vinç, arama kurtarma malzemeleri, cenaze nakil araçları, minibüs gibi çok sayıda uzman personeli taşıyan ve ihtiyaç duyulan 22 aracı da bölgeye gönderdi.

Büyükşehir Belediyesi görevlileri tarafından malzemelerin titizlikle yüklendiği ve halen devam eden çalışmalarla Hatay, Gaziantep, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman olmak üzere depremden ağır hasar illerde yardımlar depremzedelere ulaşmaya devam edecek.