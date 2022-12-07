500 yıllık evini Cafe’ye dönüştürdü

Bir zamanlar İstanbul için söylenen 'taşı toprağı altın oldu' sözü, artık Mardin için söyleniyor. Kentte butik otellere, cafe ve restoranlara rağbet artınca, Mardin evleri altın gibi değerlendi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

İnanç ve kültür turizmi kapsamında dünyanın gözde merkezi haline gelen Mardin’de son yıllarda önemli değişimler yaşanıyor. Kentte yılda ortalama 3 milyon üzerinde yerli yabancı turist gelmeye başlayınca tarihi evlerin sahipleri de evlerini restore ederek, Cafe veya butik otellere dönüştürülüyor.

Mardin’de turizm sektörüne hizmet veremeye başlayan 500 yıllık tarihi evin sahibi Tufan Kırmızıoğlu, evini 300 bin TL’ye restore ederek, Cafe’ye dönüştürdü. Eşi ve çocukları ile birlikte işleten Tufan Kırmızıoğlu,” Kadim kent Mardin’de son yıllarda turizm alanında önemli değişimler yaşadığına dikkat çekti. Kırmızıoğlu,” Mardin’de son yıllarda artan turizm potansiyeli karşısında kentin ihtiyacı olan Cafe ve Butik otellerin hızla açılmaya başlandı. Biz de bu ihtiyaca binaen 500 yıllık tarihi evimizi 300 bin TL para harcayarak restore ettik. Cafeye dönüştürüp Mardin turizmin hizmetine açtık” dedi.

500 yıllık tarihi konakta şark köşesi doğal mağarası, odun sobası üzerinde meşe palamudu ve kestanesi ile yöresel mırra kahvesi ile sıcak soğuk içecekleri ile hizmet vermeye başladıklarını ifade eden Red-Son Cafe sahibi Tufan Kırmızıoğlu,” Cafe’yi eşim ve çocuklarımla birlikte işleteceğiz. Burası tam bir aile cafe olarak hizmet veriyoruz. Vatandaşlarımız ailece buraya gelip odun sobası sıcaklığı ile kestaneleri, meşe palamutlarını yiyip, çaylarını kahvelerini rahatlıkla içebilir. Ayrıca şark köşeli doğal mağaramızda da misafirlerini ağırlayabilirler” şeklinde konuştu.

MARDİN TURİZMDE DEVRİM YAŞIYOR

Türk, Kürt, Süryani, Yezidi, Arap ve Ermeni gibi farklı dil, din ve kültürden oluşan insanların bir arada yaşadığı Mardin, şimdi bu çok kültürlülüğü turizme yansıtmaya başladı. İnanç ve kültür turizminde yaşanan gelişme eski taş evlerin ve binaların değerini hızla yükseltti.

Tarihi kentte çekilen sinema ve diziler Mardin’i adeta film platosuna çevirerek turizme önemli katkı sağladı. Söz konusu gelişmeler sebebiyle Mardin’e son 5 yılda gelen turist sayısında büyük bir artış yaşandı. Geçen yıl 3 milyon turistin geldiği Mardin’e bu yıl beklenti ise 5 milyon yerli ve yabancı turist üzerinde gelmesi bekleniyor.