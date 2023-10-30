500 drone ile harika 100. yılı şovu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 100. Yılını ve Cumhuriyet Bayramı’nı onbinlerin katıldığı fener alayı, Sefo konseri ve muhteşem drone gösterisiyle büyük bir coşkuyla kutladı. Cumhuriyet Meydanı semalarında 500 drone ile muhteşem bir koreografi sunuldu.ANTALYA (İGFA) - Antalya, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. Yılını ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı muhteşem bir katılım ve büyük bir coşkuyla Cumhuriyete yakışır şekilde kutladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhuriyet İçin El Ele Platformu ile birlikte düzenlediği fener alayına Başkan Muhittin Böcek, Antalya Valisi Hulusi Şahin, CHP Milletvekilleri Cavit Arı, Mustafa Erdem, CHP İl Başkanı Nail Mamacı, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, meclis üyeleri ve on binlerce vatandaş katıldı. Konyaaltı Varyanttan başlayan fener alayında insan seli caddelere sığmadı. Fener alayında 400 metrelik Türk bayrağı taşındı. Fener alayına katılanlar ellerinde bayraklar, Atatürk posterleri ve meşaleler ile muhteşem bir görüntü oluşturdu. Söylenen marşlar eşliğinde büyük coşku yaşandı. Antalya kırmızı beyaza bürünürken, vatandaşlar evlerinin balkon ve pencerelerinden destek verdi. Fener alayı Cumhuriyet Meydanı’na ulaştığında coşku doruğa çıktı. Meydana sığmayan mahşeri kalabalık ellerinde Türk bayrakları, dillerinde şarkılar ve marşlarla Cumhuriyeti kutladı. Kırmızı Beyaz gecede, Antalyalılar Cumhuriyetine ve Ata’sına sevgi gösterilerinde bulundu.

CUMHURİYETİN YÜZÜ ANTALYA’DAN MERHABA

Meydana sığmayan coşkulu onbinlere seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek konuşmasına, “Buradan sesimizi duyan Cumhuriyet sevdalılarına, bir çift mavi gözün izinde yürüyen binlere, yüzbinlere, milyonlara, Cumhuriyetimizi nice yüz yıllara taşıyacak Cumhuriyetin yüzü Antalya’dan merhaba. Toros dağlarından, denizinden, mavisinden, yeşilinden, toprağından, Atatürk’ ün ve Cumhuriyet’ in silinemeyeceği Antalya’ dan tüm dünyaya merhaba” diyerek başladı.

GENÇLERE SESLENDİ

Konuşmasında gençlere de seslenen Başkan Böcek, “Atamızın dediği gibi; “Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk onu yüceltecek ve yaşatacak olan sizsiniz. 100 yıl önce olduğu gibi, imkansızlıklar, zorluklar, karşı çıkanlar elbet olacak. Vazgeçenler, sözünden dönenler, adını unutturmaya çalışanlar elbet olacak. Ama biz cumhuriyetimizin ışığında, senden aldığımız güçle, aynı azim ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz Ata’m… Pes etmeyeceğiz, yılmayacağız, yıkılmayacağız, bir gün bile vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

SİZLERSİNİZ CUMHURİYET

“Belediye Başkanı olarak buradaysam, tek bir sebebi var, o da Cumhuriyet” diyen Başkan Böcek, şu ifadeleri kullandı: “Bir Yörük köyünden başlayan bu yolculuğun adıdır Cumhuriyet. Ölüme en yaklaştığım anda hastane koridorunda bu toprakların yetiştirdiği doktorun, kurtaracağız inadıdır Cumhuriyet. Cumhuriyet bir tarlada, daha iyi sebze meyve üretmek için alın teri döken çiftçidir. Her bir misafire güler yüzle ev sahipliği yapan turizmcidir Cumhuriyet. Gitmez denilen yere yolu, olmaz denilen yere suyu, yapılamaz denilen yere hizmeti götürmektir Cumhuriyet. Bu vatan için, Albayrağımız için, ezanımız için gözünü kırpmadan şehit olan Mehmetçiktir Cumhuriyet. Sizlersiniz Cumhuriyet. Biziz Cumhuriyet. İşte bu nedenle Cumhuriyetin yüzü sensin Antalyam.”

SONSUZA KADAR CUMHURİYET

Başkan Muhittin Böcek, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, kahraman gazileri, tüm şehitleri rahmet, minnet ve özlemle andı. Cumhuriyetin önemli şairlerinden Behçet Kemal Çağlar’ın “Ne senden geçeriz, ne senin eserinden” dizelerini söyleyen Başkan Muhittin Böcek, konuşmasını şöyle tamamladı: “Ne Atamızdan vazgeçeriz ne de Cumhuriyetimizden. Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet. Sonsuza kadar Cumhuriyet”

ANTALYALILAR SEFO İLE COŞTU

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in konuşmasının ardından ise ünlü rap sanatçısı Sefo sahneye çıktı. Sefo, muhteşem bir cumhuriyet konseri verdi. Alanı dolduran on binler büyük bir coşku yaşadı. Sefo şarkılarıyla, Antalyalılara unutulmaz bir konser yaşattı. Sefo’nun sevilen parçalarına eşlik eden Antalyalılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı doyasıya yaşadı.

500 DRONE İLE GÖRSEL ŞÖLEN

Konserin ardından Cumhuriyet Meydanı semalarında 500 drone ile muhteşem bir koreografi sunuldu. Drone gösterisini Başkan Muhittin Böcek, Antalya Valisi Hulusi Şahin, CHP İl Başkanı Nail Kamacı, CHP Antalya Milletvekilleri Cavit Arı, Mustafa Erdem ve AESOB Başkanı Adlıhan Dere ile birlikte izledi. Gökyüzünde dronların oluşturduğu Cumhuriyet’in 100. Yılı, Atatürk, Türk bayrağı görselleriyle görsel şölen yaşandı. Meydanı dolduran on binler gösteriyi hayranlıkla ve alkışlarla izledi. Gecenin sonunda kentin altı noktasında aynı anda gerçekleştirilen muhteşem bir havai fişek gösterisiyle Cumhuriyet coşkusu zirveye çıktı.