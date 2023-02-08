500 depremzede Mersin yurtlarında kalacak

Depremin yaşandığı bölgelerde ekipleriyle birlikte arama-kurtarma çalışmalarına devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, kente getirilen depremzedeleri adeta bir yuva sıcaklığında misafir ediyor.MERSİN (İGFA) - Kendi bünyesindeki yurtlar haricinde, Mersin’deki birçok otelle de anlaşma sağlayan Büyükşehir, depremzedeleri ağırlamak için çalışmalarına devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin otobüsleriyle kente gelen 500’e yakın depremzedenin konaklama ihtiyacı, Büyükşehir’in anlaşma sağladığı otel ve yurtlarda karşılanıyor.

Büyükşehir, evleri yıkılan veya hasardan dolayı evlerine giremeyen depremzedelerin barınma, gıda ve su gibi en önemli ihtiyaçlarını sıcak bir ortamda gideriyor. Yüksek Öğrenim Erkek Öğrenci Yurdu, Gülnar Öğrenci Yurdu ile Tarsus Bungalov ve Konaklama Tesisi’nde 7’den 70’e tüm depremzedelere kapılarını açan Büyükşehir, Merci Öğrenci Danışmanlık Merkezi psikologları ve PDR uzmanlarının verdiği psikolojik destekle de depremin izlerini ve kaygılarını azaltmayı amaçlıyor.

“Yanlarında olduğumuzu göstermek için gerekli çalışmaları yapmaktayız”

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Merci Öğrenci Danışmanlık Merkezi’nde psikolog olarak görev yapan Asena Akatürk, “Bugün burada afet bölgelerinden gelen vatandaşlarımız için Erkek Öğrenci Yurdu’nu hizmete açmış bulunmaktayız. Burada ailelere barınma, yeme-içme noktasında destek vermekteyiz. Aynı zamanda psikolojik destek de vermekteyiz. Burada aileler ve çocuklar çok kaygılı. Özellikle çocuklar yaşadıkları durumdan çok etkilenmiş durumdalar. Onların bu kaygılarını anlamaya yönelik ve yanlarında olduğumuzu göstermek için gerekli çalışmaları yapmaktayız” diye konuştu.