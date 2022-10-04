50 yıllık içme suyu sorunu tarih oluyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi yıllardır susuzluk çeken ilçeleri suyla buluşturmaya devam ederken, kesintisiz ve sağlıklı içme suyu için de eskiyen hatları yeniliyor. 50 yıldır içme suyu isale hattı yenilenmeyen ve sürekli su kesintisi yaşanan Manavgat’ın Sırtköy Mahallesi’nde başlatılan çalışma sevinç yarattı.ANTALYA (İGFA) - Manavgat ilçesinde çıkan büyük yangında zarar gören, sık sık patlayan, ekonomik ömrünü dolduran hatlar Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından yenilenirken, içme suyu hattı bulunmayan bölgelerde de imalat çalışması gerçekleştiriyor. Bu kapsamda coğrafi olarak zor bir bölgede olan Manavgat ilçesi Sırtköy Mahallesi’nde içme suyu hattı olmayan mevkilere içme suyu boruları döşeniyor. ASAT ekipleri, Sırtköy sakinlerini suya kavuşturmak için engebeli ve taşlık alanda zor şartlar altında çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler en kısa sürede imalat çalışmalarını bitirip vatandaşları kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşturmayı hedefliyor.

Artık Su Taşımayacağız

“Musluklarımızdan su aksın istiyoruz” diyerek suya olan özlemlerini dile getiren mahalle sakini Nadire Bozkurt, “Rüyalarımda bile görür oldum; musluklarımızdan su akacak, artık su taşımayacağız. Bu umutla bu heyecanla bekliyoruz. Yeterli suyumuz hiç olmadı. Toroslarımızda su var ama buraya gelmesi lazım. Susuzluğumuzu giderecek olan Muhittin Başkanıma canı gönülden teşekkür ederim. Biz gerçekten çok sabrettik, sabırla bekledik. İnşallah yakın zamanda musluklarımızdan sular akar. Bu çalışmayı dört gözle bekliyoruz. Muhittin Başkanım bizi yolda koymaz” dedi.

Yıllardır Suyun Derdini Çekiyoruz

Mahallenin yaşlılarından Mahmut Alp de, “Bize hizmet edene bizim boynumuz kıldan ince. Her zaman saygımız hürmetimiz sonsuz. Yıllardır su derdini çekiyoruz. Bir tarafını yaparsın öbür taraftan patlar. Öbür tarafı yaparsın başka yer patlar. Bu çalışmayı başlatan Muhittin Başkanımıza köyüm halkı adına sonsuz teşekkür ederim” diye konuştu.

50 Senelik Hat

Sırtköy Mahalle Muhtarı Mehmet Çil ise mahalleye isale hattı döşeneli 50 seneye yakın olduğunu ifade etti. Çil, şunları söyledi: “50 yıllık hat artık yetersiz geliyor, sürekli patlıyordu. Arazi şartları zor olduğu için patlak bulunamıyordu. Sürekli susuzluk çekiyorduk. Mahallede 257 hanemiz var çalışma tamamlanınca bu susuz mahallemize su vereceğiz.”