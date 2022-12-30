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50 yıllık 7 katlı otopark yıkıldı

YAŞAM 30.12.2022, 08:01
50 yıllık 7 katlı otopark yıkıldı

Beyoğlu’nun ve Karaköy’ün çehresini değiştirecek, bölgeye 7000 metrekarenin üzerinde bir meydan kazandıracak projenin yapımına başlandı. Karaköy’deki yaklaşık 50 yıllık 7 katlı otopark yıkıldı.Beyoğlu’nun ve Karaköy’ün çehresini değiştirecek, bölgeye 7000 metrekarenin üzerinde bir meydan   kazandıracak projenin yapımına başlandı. Karaköy’deki yaklaşık 50 yıllık, 7 katlı otoparkın yıkımına tanıklık eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bu projenin yıkımından yapımına kadar bütün detaylarını Galataport'un sahibi olan firma üstlenmiştir. 2,5 yılda yapıp, anahtar teslimi Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edecek ve İBB hem otoparkı işletecek hem de üst kullanım hakkını elde edecek. Bu aynı zamanda kamu lehine de bir iş birliği. İnşallah hızlı biter. Tabiri caizse İstanbul'un telaşı var; bir an önce iyileşmek ve toparlanmak istiyor” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, 2021 yılı Haziran ayı oturumlarında oy birliği ile alınan kararla, İstanbul'un ilk katlı otoparkı olan 49 yıllık Karaköy Katlı Otoparkı’nın yıkılıp, yerine meydan yapılmasına karar vermişti. Zemin altı otoparkın yapılması da planlanan binadaki dönüşüm için beklenen gün geldi. 7 katlı, günlük ortalama bin 500 araca hizmet veren 600 araç kapasiteli otoparkın yıkımına başlandı. Yarım asırlık yapının yıkımına tanıklık eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuyla ilgili değerlendirmelerini de şantiye alanında yaptı. Yıkımına başlanan otoparkın, geçmişte ticaret merkezi konumundaki bölgede inşa edildiğini aktaran İmamoğlu, “Belli sektörlerin toptan, perakende satış alanlarının olduğu bir noktaydı. Ama artık bu ada değişiyor. Yani Beyoğlu’nun büyük bir bölümü aslında değişiyor, ama bu bölüm çok hızlı dönüşüyor” dedi.

Bölgedeki değişimin Galataport projesiyle hızlandığına dikkat çeken İmamoğlu, “Bu yatırımıyla beraber, yakın çevresi de dönüşüme uğradı. Burası yine turizm ağırlıklı, otel ve diğer hizmet sektörünün konumlandığı bir nokta haline geldi. Bu da demek oluyor ki, burası ulusal ve uluslararası düzeyde en yoğun turistin ayak basacağı ve bizi tanıyacağı, bizi göreceği bir merkeze dönüşecek. Bu bağlamda buraya görevi aldığımızda, ilk geldiğimizde, Galataport yatırımcı firma yetkililerimizle oturup sohbetimizde yaptığımız tespitlerden bir tanesi de bu alanın bu şekilde buraya yakışmadığını düşündük. ‘Bunu nasıl dönüştürebiliriz’i tartıştık. Bu öneriyi getirdiğimizde, masada hem yüklenici firma hem İstanbul Büyükşehir Belediye’mizin yetkilileri meseleyi çok sağlıklı, dayanışma, ortak akıl düzeni içerisinde ele aldılar. Ve şöyle bir karara vardık: Buranın meydana dönüşmesi, otopark kapasitesinin burada yer altına alınarak, otopark hizmetinin devam etmesi, yani hiçbir sıkıntıya uğramaması, aynı zamanda buradaki meydanın da üst kullanımının yine kamu lehine sanat, kültür faaliyetlerinin olduğu ve şehre soluk aldırdığı, ki Boğaz kıyısında Karaköy İskelesi'ne doğru uzanan bölümüyle beraber şehrin bu sıkışmışlığında yaklaşık 7000 metrekarenin üzerinde, gerçekten hiç de farkında olmadan muazzam bir alanın, meydanın kazandırılmasını sağlayacak proje geliştirildi” bilgilerini paylaştı.

Otopark ve meydan inşaatının 2,5 yılda bitirilmesinin planlandığını kaydeden İmamoğlu, “Bu projenin yıkımından yapımına kadar bütün detaylarını Galataport'un sahibi olan firma üstlenmiştir. Yapıp, anahtar teslimi Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edecek ve Büyükşehir Belediyesi, burayı hem otoparkı işletecek hem de üst kullanım hakkını elde edecek. Bu aynı zamanda kamu lehine de bir iş birliği. Yani ‘kazan-kazan’ mantığını içeren, buradaki yatırımcıya sağlıklı bir çevre sunmanın karşılığında, böyle bir kamu hizmetinin alınması da bence yine yerel yönetim-özel sektör iş birliğinin örnek dayanışma yolculuklarından birisi olmuştur. Böyle bir güzel işi başarmanın, böyle bir yatırımı tabiri caizse İstanbullunun değil de yatırımcının buraya sunmasının sağlanmasının güzel bir sonucunu yaşamanın keyfini, gururunu yaşıyorum. Güzel bir iş birliği olmuştur. İnşallah çok daha hızlı biter. Tabiri caizse İstanbul'un telaşı var; bir an önce iyileşmek ve toparlanmak istiyor” ifadelerini kullandı.

PROJE TAMAMLANDIĞINDA BEYOĞLU’NUN ÇEHRESİ DEĞİŞECEK

İnşaat kapsamında mevcut kat otoparkı kaldırılacak ve yerine, aynı araç kapasitesi korunarak, özel tasarım mekanizmalarla desteklene bir yeraltı otoparkı inşa edilecek. Kaldırılan yapı izdüşümünde oluşacak boş alan meydan olarak tasarlanacak. Meydan içerisinde; kültür-sanat etkinliklerinde kullanılacak çok amaçlı etkinlik mekanları, oturma grupları ve seyir alanları bulunacak.

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