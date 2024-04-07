50 bin öğün gıda depremzedelere ulaştırıldı

Fairy ve Migros iş birliğinde Gıda Kurtarma Derneği'nin destek ve koordinasyonuyla, 50 bin öğüne denk gelen temel gıda maddesi Hatay'daki depremzedelere ulaştırıldı.HATAY (İGFA) - Hatay Basketbol Köyü Konteyner Kenti sakinlerinin katıldığı ve Şef Rafet İnce’nin hazırladığı özel yemeklerle kurulan iftar sofrasıyla da Ramazan ayının coşkusu ve maneviyatı hep beraber yaşandı.

Yöre halkının özlediği lezzetlerin sunulduğu iftar gecesinde, interaktif Karagöz – Hacivat gösterisi ise çocukların yüzünü güldürerek moral oldu.

P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Kumaş, Ev, Bebek ve Kadın Bakım Ticari Operasyonlar Başkan Yardımcısı Değer Kurtaslanoğlu, “Ev bakım kategorisinde lider markalarımızdan Fairy ile sadece ürünlerimizle değil kurumsal vatandaşlık anlayışıyla hayata geçirdiğimiz çalışmalarımızla da deprem bölgesine desteğimizi sürdürüyoruz. Ancak bu yolda yalnız yürümüyoruz çünkü biz dayanışmanın, iş birliğinin hem gücümüzü hem de etki alanımızı daha da artıracağına inanıyoruz. Bölgeye gıda desteğinde bulunmak ve Ramazan ayının bereketini yaşatmak için Migros ve Gıda Kurtarma Derneği (GKTD) ile birlikte hareket ediyoruz” dedi.

Migros Ticaret A.Ş. Deterjan, Kâğıt ve Kozmetik Pazarlama Direktörü Sena Erol Özdemir ise, Fairy ile bu iş birliğimizde ise Gıda Kurtarma Derneği’nin de katkıları ile çok değerli bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Birlikten ve dayanışmadan güç aldığımız ve bizi birbirimize bağlayan Ramazan ayında Hatay’da gerçekleştirdiğimiz bu iftar buluşması ile depremden etkilenen vatandaşlarımızla tekrar bir araya geldiklerini belirten Özdemir, "Şef Rafet İnce’nin hazırladığı özel yemeklerle Ramazan ayının coşkusunu ve maneviyatını hep beraber yaşadık. Projede emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Hatay’da olduğu gibi, depremden etkilenen illerimizde Migros olarak böyle anlamlı projeler yapmaya devam edeceğiz” dedi.