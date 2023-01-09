50 bin kişi bisiklet sürdü

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Batı Park Yürüyüş Yolu'nda hizmete sunduğu 4 kişi kapasiteli aile bisikleti, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.SAMSUN (İGFA) - Bisikletin eğlence ve spor amaçlı kullanılmasına ilave olarak bir ulaşım aracı olarak da kullanılmasını teşvik eden Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin sahilde verdiği aile bisikleti hizmeti, 2022 yılında büyük ilgi gördü. Vatandaşlardan yoğun talep ve ilgi gören aile bisikletlerinden 2022'de 50 bin kişi gezerek Samsun sahilinin keyfini çıkardı. Aile bisikletleri, ön ve arka koltukta ikişer kişilik kapasiteyle aynı anda 4 kişiyi taşıyabiliyor. 25 aile bisikleti ile hizmet verilen Batı Park'ta bisikletlere hafta sonları ise talep daha da artıyor.

“Aile bisikletleri sayesinde vatandaşlarımız sahilde rahat şekilde dolaşıyor” diyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Vatandaşlarımız aile bisikletlerini çok sevdi. Uygulama için vatandaşlardan iyi yönde geri dönüş alıyoruz. Bu bisikletler ile sahilde hemşehrilerimiz hem denizin manzarasını görerek güzel vakit geçiriyor hem de ailecek spor yapmış oluyorlar. Aynı zamanda vatandaşlarımız için hem ulaşım hem spor hem de keyifli bir zaman geçirme aracı oldu" dedi.