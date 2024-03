5 yıldızlı otel konseptinde Polis Evi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan beraberinde Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert ile birlikte Orduzu Pınarbaşı bölgesinde yapımı devam eden Polis Evi inşat alanında incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

MALATYA (İGFA) - Beş yıldızlı otel konseptinde Polis Evi yapıldığını ifade eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Latif Okyay, “ Emniyet Genel Müdürlüğümüz ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde Orduzu Pınarbaşı bölgesinde 10 bin metrekare kapalı olana sahip Polis Evi 5 yıldızlı otel konseptinde. Emniyet mensuplarımız tarafından çok iyi bir şekilde kullanılacak bir şekilde planlandı. Herhangi bir aksilik çıkmadığı takdirde çok kısa bir süre içerisinde tamamlayarak Emniyet Müdürlüğü personellerinin hizmetine sunmuş olacağız. Konferans salonu, şeref salonu, fuaye alanı, seminer odası, vip lokal, konaklama odaları ve daha birçok ayrıntının düşünüldüğü modern bir Polis Evi inşa ediyoruz” dedi.

5 YILDIZLI BİR POLİS EVİ’Nİ MALATYA’YA KAZANDIRDIK

Polis Evi inşat çalışmalarında sona gelindiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Polis Evimizin inşat süresi depremlerden dolayı biraz uzadı. An itibariyle inşat çalışmalarında sona doğru gelindi. Burada süit odaların olduğu, toplantı odalarının olduğu, görüşme ve dinlenme alanları ile birlikte diğer sosyal ve kültürel alanların bulunduğu 5 yıldızlı bir Polis Evi’ni Malatya’ya kazandırdık. Hizmetlerimiz Malatya’mıza hayırlı olsun.

Polis Evimizin bulunduğu alana baktığımızda Pınarbaşı, Fuar Merkezi, 5 bin kişilik Kapalı Spor Salonu, Jimnastik Salonu, Gençlik Karşılama Merkezi, Güldal Akşit Bulvarı, Ekmek ve Yemek Fabrikası, Yimpaş, Bilkent Üniversitesi Kampüsü, Beydağı Gençlik Kampı ve Türkiye’nin en büyük Beydağı Tabiat Parkı her noktada büyük eserler gerçekleştirdik. Çoğu insanın hayal dahi edemediği hizmetleri Cenab-ı Allah bizlere nasip etti. Bu hizmetlerin yapılmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimizin bakanlarına, emeği geçen personellerimize ve bu konuda bizlere her konuda desteklerini esirgemeyen bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Malatya tarihinde yapılan hizmetlerin kat be katını hizmet dönemimizde hayata geçirdik. Cenab-ı Allah’a şükürler olsun bu hizmetlerin yapılmasına bizleri ve personellerimizi vesile kıldı. Emniyet camiamıza 5 yıldızlı otelin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Burada 250 yataklı bir otel inşa ediyoruz. Ayrıca Gençlik Karşılama Merkezi ve Jimnastik Salonuna 250 yataklı misafirhane ihdas ediyoruz. Beydağı Tabiat Parkına da 250 yataklı otel konseptinde bir misafirhane ihdas ediyoruz. Yimpaş binası içerisinde de 400 kişilik otel konseptinde çalışmalar yapılmakta. Arslantepe Karşılama Merkezi ile birlikte Malatya önümüzdeki dönemde bir turizm şehri olacaktır. Çalışmalarımızın Malatya’mıza ve hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.