5 ülkeden 350 dansçı Edirne Keşan’da sahne aldı

Edirne'de bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Festivali'nin Keşan ayağında 5 farklı ülkeden 11 grup, 350 dansçı barış ve kardeşlik için dans etti.Erdoğan DEMİR / Volkan Gazetesi (EDİRNE İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla Edirne Valiliği himayesinde düzenlenen, Edirne Belediyesi, Keşan Belediyesi, Anadolu Folklor Vakfı Edirne Grup Başkanlığı, HOTEAD (Halk Oyunları-Tiyatro Eğitimi Kültür Araştırma Gençlik ve Spor Kulübü Derneği), Rumeli Akademisi Eğitim ve Kültür Derneği, Keşan Belediyesi Sanat Merkezi’nin paydaş olduğu Edirne 1. Uluslararası Halk Dansları Festivali sürüyor.

Yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla, Mehmet Gemici Cennet Bahçesi’nde gerçekleştirilen Edirne 1. Uluslararası Halk Dansları Festivali'nin Keşan ayağında 5 farklı ülkeden 11 grup ve 350 dansçı barış için, kardeşlik için dans etti.

“SANAT KEŞAN’A ÇOK YAKIŞIYOR”

Festivalde konuşan Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Keşan’da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sanat Keşan'a çok yakışıyor. Keşan Belediye Başkanımız zaten gerekeni yapıyor. Başkan Mustafa Helvacıoğlu’na her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

Başkan Helvacıoğlu ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a desteklerinden ötürü teşekkür etti. Kültürlerin kaynaşmasına vesile olan böyle bir organizasyonda dansçıların Rumeli, balkan ruhunu en iyi şekilde yansıtacağını söyledi.

Konuşmalar sonrasında Edirne Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Anadolu Folklor Vakfı Edirne Grup Başkanlığı Halk Dansları Grubu, Bulgaristan-Kotel “Philip Koutev National School Of Folk Arts” Halk Dansları Grubu, Rumeli Akademisi Eğitim ve Kültür Derneği Balkan Halk Dansları Grubu, Yunanistan Selanik “Personel Of Dei Public Electricity Organization” Halk Dansları Grubu, Anadolu Folklor Vakfı Edirne Başkanlığı Halk Dansları Grubu (Çanakkale Yöresi), Romanya Bükreş “Bucurıa” Halk Dansları Grubu, Bulgaristan Varna “Nastroenie” Halk Dansları Grubu, Macaristan- Debrecen “Debreceni Majorette Együttes” Halk Dansları Grubu, Keşan Belediye Sanat Merkezi Halk Dansları Topluluğu, Anadolu Folklor Vakfı Edirne Grup Başkanlığı Halk Dansları Grubu (Roman Dansları) gösterilerini sahneledi.

5 farklı ülkeden, 11 grup ve 350 dansçı, sahnelediği danslar büyük beğeni topladı.