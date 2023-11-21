5 şehrin şairlerin Malatya'da buluştu

Malatya Kent Konseyi Malatya’nın sosyal ve kültürel geleceğine katkı sağlayan çalışmalarına devam ediyor.MALATYA (İGFA) - Deprem bölgesindeki şairlerin konuk edildiği “Beş Şehir Beş Şair Şiir Akşamları” programına, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Elazığ ve Malatya’nın dâhil olduğu bir şiir programı düzenlendi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Malatya Kent Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Batar, Elazığlı Eğitimci Yazar Nazım Payam, Kahramanmaraşlı Yazar ve Şair İnci Okumuş, Hataylı Şair Eda Fırat, Adıyamanlı Şair Mehmet Tepe, Malatyalı Şair ve Yazar Nilüfer Zontul Aktaş ve şiir severler katıldı.

Malatya Kent Konseyi Şairler ve Yazarlara Grubu Temsilcisi Nilüfer Zontul Aktaş’ın moderatörlüğündeicra edilen programda 6 Şubat depremini yaşayan şairlerin deprem temalı şiirleri ve anıları salonda duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Batar, ‘Beş Şehir Beş Şair Şiir Akşamları’ programından dolayı birbirinden değerli yazar ve şairlerimizi Malatya’mızda misafir etmekten dolayı memnuniyeti dile getgirdi. "Şiir insan ve şehir bileşkesinin ortak paydası, ortak vicdanıdır" diyen Batar, "Bugün şairlerimiz umudumuzu, sevincimizi, yaralarımızı ve direncimizi güzel şiirleriyle ve duygularıyla tekrardan kalbimize gönlümüze hatırlattılar. Şiir bir şehrin bir aklın bir kalbin vicdanıdır. Bu vicdanın her zaman diri kalmasını temenni ediyorum. Bu geceyi onurlandıran bizleri yalnız bırakmayan Malatyalı hemşerilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Program sonunda yazar ve şairlere günün anısına Malatya Kent Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Batar tarafından plaket takdim edildi.