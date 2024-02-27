5 mahalle içme suyuna kavuştu
Ordu’nun her noktasında temiz ve planlı büyüyen bir kent için çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı ve kesintisiz içme suyunun sağlanmasına yönelik su alma yapılarında yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Altınordu ilçesinde 5 mahallenin içme suyunu sağlayan su alma yapısı yapılan çalışma ile yenilendi.ORDU (İGFA) - Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatları ile Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Altınordu ilçesi Uzunmusa, Kurtulmuş, Dikence, Yağızlı ve Kızılhisar Mahallelerine içme suyu sağlayan su alma yapısını modernize ederek hizmete aldı.
KAPASİTE 100 KAT ARTIRILDI
Yapılan yenileme ile su kapasitesi 10 bin metreküpe çıkartıldı. Geçmiş yıllarda yaşanılan sorunların önüne geçmek için çalışma başlatan ekipler, kısa sürede yaptıkları çalışma ile mevcut su alma yapısının kapasitesini 100 kat artırarak vatandaşların sorununu çözüme kavuşturmuş oldu.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|27
|72
|2. Fenerbahçe
|27
|70
|3. Trabzonspor
|27
|46
|4. Beşiktaş
|27
|46
|5. Kasımpasa
|27
|39
|6. Sivasspor
|27
|37
|7. Başakşehir
|27
|36
|8. Rizespor
|27
|36
|9. Antalyaspor
|27
|35
|10. Kayserispor
|27
|35
|11. Samsunspor
|27
|33
|12. A.Demirspor
|27
|32
|13. Alanyaspor
|27
|30
|14. Karagümrük
|27
|29
|15. Ankaragücü
|27
|29
|16. Hatayspor
|27
|29
|17. Konyaspor
|27
|28
|18. Gaziantep FK
|27
|28
|19. Pendikspor
|27
|26
|20. İstanbulspor
|27
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|24
|58
|2. Göztepe
|24
|49
|3. Kocaelispor
|24
|44
|4. Bodrumspor
|24
|42
|5. Sakaryaspor
|24
|40
|6. Boluspor
|24
|39
|7. Bandırmaspor
|24
|39
|8. Ahlatçı Çorum FK
|24
|38
|9. Gençlerbirliği
|24
|33
|10. Erzurumspor
|24
|30
|11. Keçiörengücü
|24
|30
|12. Manisa FK
|24
|28
|13. Ümraniye
|24
|27
|14. Şanlıurfaspor
|24
|23
|15. Tuzlaspor
|24
|23
|16. Adanaspor
|24
|23
|17. Altay
|24
|15
|18. Giresunspor
|24
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|26
|60
|2. M.City
|26
|59
|3. Arsenal
|26
|58
|4. Aston Villa
|26
|52
|5. Tottenham
|25
|47
|6. M. United
|26
|44
|7. Brighton
|26
|39
|8. West Ham United
|26
|39
|9. Wolves
|26
|38
|10. Newcastle
|26
|37
|11. Chelsea
|25
|35
|12. Fulham
|26
|32
|13. Crystal Palace
|26
|28
|14. Bournemouth
|25
|28
|15. Everton
|26
|25
|16. Brentford
|26
|25
|17. Nottingham Forest
|26
|24
|18. Luton Town
|25
|20
|19. Burnley
|26
|13
|20. Sheffield United
|26
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|26
|65
|2. Girona
|26
|59
|3. Barcelona
|26
|57
|4. Atletico Madrid
|26
|52
|5. Athletic Bilbao
|26
|49
|6. Real Betis
|26
|42
|7. Real Sociedad
|26
|40
|8. Las Palmas
|26
|36
|9. Valencia
|25
|36
|10. Getafe
|26
|34
|11. Osasuna
|26
|33
|12. Deportivo Alaves
|26
|29
|13. Villarreal
|26
|29
|14. Rayo Vallecano
|26
|25
|15. Sevilla
|26
|24
|16. Mallorca
|26
|24
|17. Celta Vigo
|26
|21
|18. Cadiz
|26
|18
|19. Granada
|25
|14
|20. Almeria
|26
|9