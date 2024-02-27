5 mahalle içme suyuna kavuştu

Ordu’nun her noktasında temiz ve planlı büyüyen bir kent için çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı ve kesintisiz içme suyunun sağlanmasına yönelik su alma yapılarında yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Altınordu ilçesinde 5 mahallenin içme suyunu sağlayan su alma yapısı yapılan çalışma ile yenilendi.ORDU (İGFA) - Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatları ile Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Altınordu ilçesi Uzunmusa, Kurtulmuş, Dikence, Yağızlı ve Kızılhisar Mahallelerine içme suyu sağlayan su alma yapısını modernize ederek hizmete aldı.

KAPASİTE 100 KAT ARTIRILDI

Yapılan yenileme ile su kapasitesi 10 bin metreküpe çıkartıldı. Geçmiş yıllarda yaşanılan sorunların önüne geçmek için çalışma başlatan ekipler, kısa sürede yaptıkları çalışma ile mevcut su alma yapısının kapasitesini 100 kat artırarak vatandaşların sorununu çözüme kavuşturmuş oldu.