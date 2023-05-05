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5 ile kuvvetli yağış, sel uyarısı

YAŞAM 05.05.2023, 07:19
5 ile kuvvetli yağış, sel uyarısı

Meteoroloji, İç Ege ve Göller Yöresi ile Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yerel kuvvetli yağış olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, İç ve Batı Akdeniz ile Zonguldak, Düzce, Bolu, Eskişehir ve Konya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Ege ve Göller Yöresi ile Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Yurdun kuzey ve batı kesimlerinde kuzeyli, güneydoğu kesimlerinde güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İç Ege ve Göller Yöresi ile Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde beklenen toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 22°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Ege'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 23°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, İç ve Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Göller Yöresi'nde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu

K.MARAŞ °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir ve Konya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 23°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Düzce, Zonguldak ve Bolu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, zamanla doğusunun çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 26°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve zamanla çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

IĞDIR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

VAN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

SİİRT °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Akdeniz’de fırtına; Marmara ve Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, sabah saatlerinde güneyi 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6, açıkları 5 ila 7 kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusu 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, gece saatlerinde doğusunda, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren genelinde 5 ila 7 kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Güney ve güneydoğudan, gece saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi.

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