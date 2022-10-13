Çılgın Sayısal Loto’da oyunseverlerin şansına şans katan ve garanti kazandıran “Milyonerler Ekimi”nin 12 Ekim Çarşamba günü gerçekleşen çekilişinde 5 bilen 1 talihli ekstra 5 milyon TL kazandı!İSTANBUL (İGFA) - Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto, “Milyonerler Ekimi”nde kazandırmaya devam ediyor.

1- 10 Ekim tarihleri arasında yapılan 5 çekilişte 18 talihliye toplam 25 milyon TL ekstra ikramiye dağıtan Çılgın Sayısal Loto’da 12 Ekim Çarşamba günü 1 talihli daha 5 milyon TL ekstra ikramiye kazandı.

Çekilişte 5+1 kategorisinde bilen çıkmayınca, 5 bilen 1 talihli 5 milyon 635 bin 186 TL’lik ikramiyenin sahibi oldu.