43. İstanbul Film Festivali programı netleşti

İstanbul Film Festivali bu yıl 43'üncü kez zengin bir programla sinemaseverlerin karşısına çıkıyor.İSTANBUL (İGFA) - 43. İstanbul Film Festivali programı açıklandı

Festival, dünya sinemasının en yenileri, kült yapıtlar, usta yönetmenler ve genç yeteneklerin son filmlerinin de aralarında olduğu 132 uzun metrajlı ve 12 kısa filmden oluşan zengin bir programla 43. kez sinemaseverlerle buluşacak.

17-28 Nisan 2024 tarihlerinde 12 gün sürecek festival, film gösterimlerinin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla yapılacak söyleşiler, özel gösterimler ve etkinliklerle sinema dolu günler yaşatacak.

Festival biletleri 5 Nisan Cuma günü 10.30’dan itibaren passo.com.tr, Passo mobil uygulaması, Passo perakende satış noktaları ve İKSV ana gişeden satışta.

Lale Kart üyeleri içinse biletler 1 Nisan'da ön satışa çıkıyor. Siyah ve Beyaz Lale Kart üyeleri biletlerini %25, Kırmızı Lale Kart üyeleri ise oranında indirimle satın alabilecek.

Festival programının detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.