'41 Genç' projesinde sertifikalar Başkan Büyükgöz’den

Gebze Belediyesi’nin gençlere yönelik uygulama projesi 41 Genç Geleceğin Liderleri Projesinde 8. dönemi tamamlayan gençlere belgelerini Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz takdim etti.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi’nin gençlere yönelik uygulama projesi 41 Genç Geleceğin Liderleri Projesinde 8. dönemi tamamlayan gençlere belgelerini Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz takdim etti.

Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi’nde düzenlenen törende 8. dönem öğrencilerine belgelerini takdim eden Başkan Büyükgöz, 9. dönümünde startını verdi. Geçmiş dönem öğrencilerinin de hazır bulunduğu törende kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Sağlam İşler Yaptık, Gebze’yi Sağlama Aldık’ diye bir cümle kurduk. Bazı kardeşlerimiz aklından geçirebilir; bu cümlenin altı üstü dolu mu, bu iddianın bir karşılığı var mı? İşte bugün bunları açıklamak üzere burada buluştuk. Değerli gençler bir defa bizim meseleye bakışlımız şu oldu, eğitim sorunu, sağlık sorunu bizi ne ilgilendirir demedik ne sorun varsa çözmek üzere çabamızı ortaya koyduk. Biz enerjimizi gençlik yetiştirmek ve gelecekte bu milletin evlatlarını dünyaya sözü geçen evlatlar olarak yetiştirmeye çalıştık.

HEDEFİMİZ SEVDAMIZ OLMALI

Kaykay alanlarımız, Gençlik Merkezimiz ve 41 Genç Projemiz… Peki gençler bizim derdimiz ne? Bizler bu kenti bu ülkeyi sizlere emanet edeceğiz. Bir sizlere kim var diye sorulduğunda etrafınıza bakmadan ben varım demek üzere sizleri yetiştiriyoruz. Bir aşkınız, sevdanız ve kızıl elmanız olmalı. Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fethettiğinde 20 yaşındaydı. Peki bu başarıyı nasıl sağladı? Çünkü bir sevdası vardı. Peygamber Efendimizin hadisini kendisine hedef edinmişti. İşte bu minval üzere yol alabilmek ümidiyle…”ifadelerini kullandı. Başkan Büyükgöz selamlama konuşmasının ardından dönemi tamamlayan öğrencilere belgelerini takdim ederek bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar diledi.