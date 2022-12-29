41 bine yakın kişi KO-MEK'in hakkını verdi

Pandemi sonrasında yeni eğitim öğretim yılını dolu dolu geçiren KO-MEK, 2022 yılında da meslek ve sanat eğitiminde en iyisi olduğunu kanıtladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) olarak 2022 yılını dolu dolu geride bırakmanın mutluluğunu yaşadı.

Kursiyerlerin hijyen, sağlık ve mesafe kurallarına uyarak yeniden kurs merkezlerini doldurduğu KO-MEK, eğitim sınıflarında 360 farklı branşta eğitim vermenin gururunu yaşadı. 2022 yılını toplamda 793 bin 505 kişiye eğitim vererek tamamlayan KO-MEK, 43 kurs merkezinde aktif olarak eğitime devam eden 40 bin 685 kişiyle halk üniversitesi unvanının hakkını verdi.

Tamamen ücretsiz olan KO-MEK kursları, meslek ve sanat eğitimlerinin yanı sıra çeşitli sosyal kültürel projeler de gerçekleştirerek kursiyerlerle birlikte daha kaliteli vakit geçirmeyi sürdürüyor. USTAM Kocaeli projesinde eğitim alan usta adaylarının mezun olması ve yeni işlerine başlamalarının mutluluğuyla yeni yıla başlayan KO-MEK, yeni usta adaylarını eğitime başlatarak ‘’Bu işi en iyi ben yaparım’’ diyenlerin eğitimine devam etti.

KO-MEK İLE HER KESİME EŞİT EĞİTİM

KO-MEK, mevcut branşlarda eğitime kabul edilen kursiyer ile giyim, yabancı diller, takı tasarım, bilgisayar, kaynakçılık gibi birçok alanda eğitimlere devam etti. Özellikle dezavantajlı gruplara verdiği eğitimlerle dikkat çeken KO-MEK, yaşlılar için bilgisayar kullanımı, çeşitli sebeplerle şimdiye kadar okuma yazma öğrenememiş olan kişilere okuma yazma kurslarının yanı sıra işitme engelli kursiyerler için hızlı klavye kullanımı gibi eğitimler vererek önemli bir başarı sağladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki farklı iştiraklere de eğitim desteği veren KO-MEK, Büyükşehir personelini daha donanımlı ve hazır hale getirilmesi için görev aldı. İtfaiye Daire Başkanlığı personeline, itfaiye operatörü eğitiminin yanı sıra, İtfaiye Elamanı Yetiştirme Kursu verirken İSU çalışanlarına ‘’Etkili İletişim Becerileri ve Beden Dili’’ eğitimi, Ormanya’da hayvan bakıcılığı kursunun yanı sıra Büyükşehir personeline ‘’Sunum Teknikleri, Hitabet ve Sunum Becerileri ile Diksiyon” eğitimleri verilerek destek sağlandı.