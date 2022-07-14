408 bin kişi trenlerle seyahat etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kurban Bayramı tatilinde 408 bin vatandaşın trenlerle seyahat ettiğini duyurdu ve Marmaray, İZBAN ve Başkentray’da da 2 milyon 509 bin vatandaşın ücretsiz yolculuk yaptığına dikkat çekti. Karaismailoğlu, “Böylece, bayram tatilinde toplam 2 milyon 917 bin yolcu taşıdık” dedi.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada; TCDD Taşımacılık AŞ’nin, Kurban Bayramı tatilinde artan yolcu talebinin karşılanabilmesi için trenlere ek sefer koyduğunu ve kapasite artışına gittiğini anımsattı. Kurban Bayramı’nda Yüksek Hızlı Tren hatlarında 11 bin 838, ana hat ve bölgesel trenlerde 39 bin 800 olmak üzere toplam 51 bin 638 kişilik ek kapasite artışı yapıldığının altını çizen Karaismailoğlu, trenlerin doluluk oranına ulaştığına dikkat çekti.

MARMARAY, İZBAN VE BAŞKENTRAY’DA 2.5 MİLYON VATANDAŞIMIZ ÜCRETSİZ SEYAHAT ETTİ

Karaismailoğlu, “Kurban Bayramı süresince Yüksek Hızlı Trenlerimizde 119 bin, anahat trenlerimizle 74 bin, bölgesel trenlerimizle 215 bin vatandaşımız yolculuk yaptı. Bayramda toplam 408 bin vatandaşımızı trenlerle seyahat etti.”

Marmaray, İZBAN ve Başkentray’ın da Kurban Bayramı’nda ücretsiz olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, Marmaray'la 1,6 milyon, İZBAN’da 688 bin ve Başkentray’da 221 bin olmak üzere toplam 2 milyon 509 bin yolcunun ücretsiz taşındığını duyurdu.

DEMİRYOLUNDA SEFERBERLİK İLAN ETTİK

“Yükselen değer olan demiryollarının yeniden canlanması için hükümetlerimiz döneminde seferberlik ilan ettik” diyen Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, son 20 yılda demiryollarına 37 milyar dolarlık yatırım yapıldığını belirtti. 1432 kilometrelik Hızlı Tren hattının inşa edildiğini ifade eden Karaismailoğlu, “Konvansiyonel hat uzunluğumuzu yüzde 6 artırarak, 11 bin 590 kilometreye yükselttik. Toplam demiryolu ağımızı, 13 bin 22 kilometreye çıkardık” değerlendirmesinde bulundu.