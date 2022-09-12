40 dönümlük Ihlamur Vadisi büyüleyecek

Ordu Büyükşehir Belediyesi nüfusu ile Ordu’nun en büyük mahallesi konumundaki Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesine yeni sosyal yaşam alanları kazandırmak için başlattığı çalışmalara hız verdi.ORDU (İGFA) - Vatandaşların güzel vakit geçireceği 40 dönüm alan üzerine geniş kapsamlı modern bir park inşasına devam eden ekipler, eş zamanlı olarak 15 dönüm alan üzerinde hayata geçirilecek Ihlamur Vadisi projesinde de çalışmalarını sürdürüyor.

Kısa süre içerisinde tamamlanması amaçlanan çalışmalarla Altınordu ilçesi yeni sosyal yaşam alanları, aileler ve çocuklar da keyifle zaman geçirebileceği alanlar kazanacak.

40 DÖNÜM ALAN ÜZERİNE İNŞA EDİLİYOR

Hayata geçirdiği projelerde çocukları ve aileleri hiçbir zaman unutmayan Büyükşehir Belediyesi, ilçeleri çocukların ve ailelerin keyifli zaman geçirebileceği alanlarla buluşturuyor.

Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesinde toplu konut alanlarının bulunduğu bölgede 40 dönüm alan üzerinde etap etap inşasına başlanan park içerisinde yeşil alanlar, spor ve yürüyüş alanları, çocuk oyun grupları, kafeterya, aydınlatma elemanları, wc, peyzaj düzenlemeleri ve piknik için oturma alanları yer alacak.

ATIL ALAN ‘IHLAMUR VADİSİ’ ADIYLA SOSYAL YAŞAM ALANI OLUYOR

Ordu Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri öte yandan Ordu Devlet Hastanesi ile Doğakent arasında kalan ve yıllardır âtıl halde bulunan alanda ‘Ihlamur Vadisi’ adıyla başlattığı yeni bir park ve sosyal alan inşasını da sürdürüyor.

15 dönüm alan üzerinde uygulanmaya başlanan projede yeşil alan, bisiklet ve koşu yolu, begonit kaplama sert zemin, çocuk oyun alanı ve fitnees alanı, havuz sistemi, otopark, dış mekân aydınlatma elemanları, bank, kamelya, pergole, çöp kovası yer alacakken alanda peyzaj çalışması da yapılacak.