4 yılda 241 milyon liralık kar

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tüm toplu ulaşım araçlarında başlattığı Halk Taşıt uygulaması, tam biniş yapan yolcunun ayda 428 TL tasarruf etmesini sağladı. 4 yıldır devam eden uygulama sayesinde 241 milyon liralık bir miktar İzmirlinin cebinde kaldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in 4 yıl önce başlattığı Halk Taşıt uygulaması, ekonomik krizin her geçen gün ağırlaştığı ülke koşullarında dar gelirli çalışanların nefes almasını sağladı. Her gün 05.00-07.00 ve 19.00-20.00 saatleri arasında geçerli olan ve tüm tarifelerde yüzde 50 indirim sağlayan uygulamayla, Nisan 2019’dan geçtiğimiz aya kadar yurttaşların cebinde kalması sağlanan toplam tutar 241 milyon 768 bin TL’ye ulaştı.

Her ay 428 TL ceplerinde kalıyor İş günlerini kapsayan 5 gün hesaplandığında, Halk Taşıt uygulamasıyla her hafta yaklaşık 1 milyon biniş yapılıyor. Tam tarifeyle biniş yapan yolcuların günlük ilk biniş ve aktarma ücretleri hesaplandığında her binişin 7,14 TL’si İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Böylelikle tam biniş tarifesiyle seyahat eden yurttaşın aylık ulaşım giderinin 428,40 TL’si cebine kalmış oluyor. Öğrenciler ise Halk Taşıt saatlerinde yaptıkları binişlerde aylık 90 TL tasarruf ediyor.