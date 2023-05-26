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4 yılda 1,4 milyar liralık yatırım

YAŞAM 26.05.2023, 08:11
4 yılda 1,4 milyar liralık yatırım

Alanya’ya 4 yıllık süre içerisinde 1 milyar 462 milyon TL’lik yatırım ve hizmet yaptıklarını söyleyen Başkan Böcek, “350 binin üzerinde nüfusu olan Alanya’mızda çalışmalarımıza yanı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.ANTALYA (İGFA) - Toplantıya, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Millet İttifakının milletvekilleri, il ve ilçe başkanları, muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. “Ben, sen yok, biz varız. Biz birlikte yaparız diyerek tüm vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk” diyen Başkan Muhittin Böcek, Alanya için yapılan ve yapılacak olan çalışmaları anlattı. Planlı, kurallı, kimlikli bir kent için her biri birbirinden liyakatlı bürokratlarla çalıştığını söyleyen Başkan Böcek, “Sizlere hizmet etmek çok güzel. Antalya’mızı 2022 yılında 13 milyon 400 bin turist, 10 milyon civarında da yurdum insanı ziyaret etti. 2 milyon 688 bin nüfusuyla 25 milyona ev sahipliği yapıyoruz. 25 milyona hizmet ediyoruz, 2 milyon 688 bine nüfusa göre de devletten para alıyoruz. Bir taraftan tüyü bitmemiş yetim hakkını koruyarak, bir taraftan en borçlu belediye olarak devraldığımız belediyenin borçlarını ödeyerek hizmetlerimizi sürdürüyoruz” diye konuştu.

Alanya’da düzenledikleri muhtar buluşmalarında alınan talepleri titizlikle değerlendirdiğini ve takip ettiğini söyleyen Başkan Böcek, şöyle konuştu: “Büyükşehir Belediyesi olarak Alanya’ya bugüne kadar alt yapı dahil 1 milyar 462 milyon TL yatırım yaptık. Kimseyi ayırmadan, siyaset üstü davranarak çalıştık. Yabancı konuklar hariç 350 binin üzerinde nüfusu olan Alanya’mızda 102 mahalle muhtarımızla çalışmalarımıza aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz.”

Yaşanan Zorlukları Anlattı

Muhtarların taleplerini yerine getirmekte zaman zaman zorluk yaşadıklarını söyleyen Başkan Muhittin Böcek bu konuda yaşanan sıkıntıları ise şöyle anlattı:  “Muhtarlarımız mezarlık yeri isterler Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yazısı çıkmaz. Hazineden yer isterler yazısı çıkmaz. Siyaseten zaman zaman bu zorlukları yaşamış birisiyim. Örneğin, Büyükşehir Belediyesi’nin bugünün parasıyla 100 milyon liranın üzerinde yatırım yapıp piknik ve mesire alanı olarak halkın hizmetine sunduğu Sarısu’yu Gençlik ve Spor Bakanlığı’na verdiler. Hiç tereddüttünüz olmasın söz Muhittin Böcek sözü. Ağzımızdan ne çıktıysa onları Alanya’mız için Antalya’mız için 19 ilçede yapmaya devam edeceğiz.”

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