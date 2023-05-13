4. Konya Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması'nda büyük heyecan

Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle öğrencilerin akıl ve zeka oyunlarına ilgisini artırmak ve Konya’yı ulusal turnuvalarda temsil edecek öğrencileri yetiştirmek amacıyla düzenlenen 4. Konya Akıl ve Zeka Oyunları Yarışmasının il finalleri yapıldı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 31 ilçedeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin katıldığı Akıl ve Zeka Oyunları’nın dördüncüsü yapıldı.

31 ilçede önce okul turnuvaları ardından ilçe turnuvalarının yapıldığı yarışma kapsamında ilçesinde birincilik elde eden 310 öğrenci Selçuklu Kongre Merkezi’nde 10 ayrı kategoride düzenlenen il finallerinde şampiyon olabilmek için mücadele etti.

Büyük çekişmenin olduğu yarışmalar sonunda ilkokullara yönelik düzenlenen Mangala, Pentago, Q-Bitzz, Equilibrio, Küre; ortaokullara yönelik düzenlenen Mangala, Pentago, Reversi, Kulami, Küre olmak üzere 5 farklı oyun dalında dereceye giren öğrenciler çeşitli ödüller kazandı.

Öğrencilerle birlikte ailelerin de salon dışında büyük heyecan yaşadığı yarışmada, her kategoride ayrı ayrı birinci olan öğrenciler teleskop kazanırken, ikinciler robot eğitim seti, üçüncüler kodlama temelli eğitim robotu, dördüncüler de akıl ve zeka oyun seti kazandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yarınların teminatı olan gençlerin kendilerini her zaman gururlandırdıklarını belirterek, 31 ilçeyi kapsayan yarışmaya katılan ve dereceye giren tüm öğrencileri tebrik etti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ve öğretmenlere de teşekkür eden Başkan Altay, hep birlikte çocukları ve gençleri yarınlara en güçlü şekilde hazırlamak için her türlü gayreti göstermeye devam edeceklerini ifade etti.

Öğrencilerin akıl ve zeka oyunlarına ilgisini artırmak ve Konya’yı ulusal turnuvalarda temsil edecek öğrencileri yetiştirmek amacıyla düzenlenen yarışmada birincilik elde eden öğrenciler, Millî Eğitim Bakanlığı ve Tüm Akıl ve Zekâ Oyunları Federasyonu (TAZOF) iş birliğinde Haziran ayında yapılacak Türkiye Şampiyonası’nda Konya’yı temsil edecek.