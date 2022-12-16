4 ile kar uyarısı! Türkiye'de bugün hava durumu nasıl olacak?
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Ardahan, Ağrı çevreleri ile Erzincan ve Tunceli'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Sakarya'nın kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Yapılan en son değerlendirmelere göre: Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Karadeniz (Çorum hariç) ile Antalya, Ankara, Bilecik, Tunceli, Bingöl, Ağrı, ve Van çevreleri, Diyarbakır'ın kuzeyi ve Elazığ'ın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Ardahan, Ağrı çevreleri ile Erzincan ve Tunceli'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Sakarya'nın kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Trakya'da yer yer kuvvetli(40-60 km /saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Bu akşam saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Sakarya'nın kuzeyinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı ile Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Sakarya'nın kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ 11°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 15°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu,batı kesimleri hafif sağanak yağışlı
MUĞLA 10°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri hafif sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA 12°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 14°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
HATAY 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ankara ve Çankırı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
ESKİŞEHİR 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ 4°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP 13°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
ZONGULDAK 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Çorum dışında bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 13°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 12°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Tunceli, Bingöl, Van ve Ağrı çevreleri ile Elazığ'ın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Erzincan ve Tunceli'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
AĞRI 2°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı
ERZURUM 1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN 2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Diyarbakır'ın kuzeyinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı
GAZİANTEP 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğudan, yarın öğle saatlerinden itibaren batısı güneybatıdan 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, zamanla 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan 5 ila 7; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi 2,0 ila 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz’de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4, Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: güney ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|16
|37
|2. Pendikspor
|16
|29
|3. Rizespor
|16
|29
|4. Keçiörengücü
|16
|29
|5. Samsunspor
|16
|28
|6. Bodrumspor
|16
|28
|7. Boluspor
|16
|26
|8. Bandırmaspor
|16
|25
|9. Manisa FK
|16
|24
|10. Sakaryaspor
|17
|22
|11. Altay
|16
|21
|12. Göztepe
|15
|21
|13. Adanaspor
|16
|18
|14. Erzurumspor
|16
|17
|15. Tuzlaspor
|16
|16
|16. Ö.K Yeni Malatya
|16
|12
|17. Altınordu
|16
|12
|18. Denizlispor
|16
|9
|19. Gençlerbirliği
|16
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4