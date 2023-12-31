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4 bin 209 sokak hayvanına Kocaeli'den sıcak yuva

YAŞAM 31.12.2023, 10:21
4 bin 209 sokak hayvanına Kocaeli'den sıcak yuva

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında da sokakta yaşayan can dostlarımıza sahip çıktı. Sokak hayvanlarının bakım ve tedavileri yapılırken 4 bin 209 tanesi ise sahiplendirildiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası, Gebze Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi,  Mobil Kısırlaştırma Aracı ile sokak hayvanlarına hizmet verdi. Kaza ve başka sebeplerle merkezlere getirilen 10 bin 17 sokak hayvanına çeşitli tedaviler uygulanırken, 4 bin 209 sokak hayvanı (kedi-köpek) sahiplendirildi.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Kandıra yolu üzerindeki Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası, 2023 yılında haftanın 7 günü hizmet vermeye devam etti. Hayvanlar için her türlü imkânın sağlandığı merkezde 10 bin 615 köpek, 4 bin 325 kedi kısırlaştırıldı. Yetkililer, kısırlaştırma ameliyatı sırasında tüm bakımların yapıldığını özellikle kuduz aşısı, dış parazit (pire, kene vb), iç parazit (kurt, kist vb) tedavilerin uygulandığı belirtti. Ayrıca ameliyat sırasında numaralı kulak küpesi takılıyor. Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabasında misafir edilen sokak hayvanı iyileştikten sonra alındığı yere geri bırakılıyor. Yetkililer kulağında küpesi olmayan veya saldırgan bir köpek görüldüğünde hemen ilçe belediyesinin aranması gerektiğini belirtiyor.

2023 yılında Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası, Gebze Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ve Mobil Kısırlaştırma Aracı sokak hayvanlarına hizmet verdi. Kaza ve başka sebeplerle merkezlere getirilen 10 bin 17 sokak hayvanına çeşitli tedaviler uygulanırken 4 bin 209 (kedi- köpek) sokak hayvanı sahiplendirildi. Sokak hayvanlarının trafik kazalarından iç-dış parazit uygulamalarına, üst solunum yolu enfeksiyonlarından viral enfeksiyonlara kadar tedavisi sağlandı.

PATİLİK MUTLU SOKAK HAYVANLARI KASABASI

Sokak Hayvanlarına yönelik birçok proje geliştiren Büyükşehir Belediyesi, Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası Projesiyle minik dostların tüm bakımlarını üstleniyor. Merkezde kanserden en ufak hastalıklara kadar tüm bakımları yapan Büyükşehir ekipleri sokak hayvanları konusunda Türkiye’ye öncü olurken merkezleri yıl boyu 8 bin 914 vatandaş ziyaret etti.

Sokakta yaşayan küçük dostlarımıza yönelik her türlü hizmeti vermeye devam eden Büyükşehir Belediyesi soğuk havanın kendini hissettirmesi ve kar yağışı ile birlikte kendilerini zor günler bekleyen sokak hayvanlarının beslenmesine yardımcı oluyor. Bu kapsamda Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerince ilçe belediyelere 16 bin 785 kg kedi maması, 27 bin 555 kg köpek maması ve 8 bin 145 kg yavru köpek maması, toplamda 52 bin 485 kg mama dağıtıldı. Şehrin dört bir yanındaki hayvanseverlere de 106 bin 500 kg kedi, köpek ve yavru maması dağıtımı gerçekleştirildi. Ayrıca 2023 yılında kırsal alanda 1 araç, 2 personel ile 55 noktada da 4 bin 125 kg mama kullanılarak besleme çalışmaları yapıldı.

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