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39 yıllık arıtma tesisine köklü revize

YAŞAM 29.05.2023, 09:40
39 yıllık arıtma tesisine köklü revize

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in öncülüğünde vizyon çalışmalarına aralıksız devam eden MESKİ, Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisi’ni son teknoloji cihazlarla donatıyor.MERSİN (İGFA) - MESKİ teknik ekipleri tarafından yapılan fizibilite ve projelendirme süreci sonunda; tesis içerisindeki boruların tamamen korozyona uğradığı, mekanik ve elektrik ekipmanların ekonomik ömrünü doldurduğu, çoğu ekipmanın arızalı olduğu ve tesiste daha önce ciddi bir bakım-onarım faaliyetinin yapılmadığı tespit edilmişti. Mersin’in yüzde 71’inin su ihtiyacının sağlandığı tek tesisin 39 yıldır adeta kaderine terkedildiğini belirleyen MESKİ, olası büyük arızaların önüne geçmek ve Mersin halkına su sıkıntısı yaşatmamak için harekete geçerek, tesisteki mekanik ve elektrik ekipmanları, son teknoloji malzemelerle yenileme çalışmalarını başlattı. Mersin’deki suyun çok büyük bir kısmının sağlandığı tesis, MESKİ ekiplerinin özverili çalışmaları sayesinde, kentte herhangi bir su kesintisine sebep olmadan yenilenmeye devam ediyor. Son teknolojinin kullanıldığı Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisi, çalışmaların tamamlanmasıyla tamamen otomasyonla çalışan modern bir tesis durumuna gelecek. Bu sayede ciddi oranda enerji tasarrufu sağlanarak, kurumsal karbon ayak izi de azaltılmış olacak.

MESKİ Genel Müdürü İrfan Korkmaz, çalışmaları yerinde inceledi

MESKİ Genel Müdürü İrfan Korkmaz, Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisi’ni ziyaret ederek, devam eden revizyon çalışmalarını yerinde inceledi. Yenilenen ekipmanların çalışma prensiplerinin aktarıldığı Genel Müdür Korkmaz’a, çalışmada gelinen aşamanın fiziki olarak yüzde 50 seviyelerinde bulunduğu, projenin nihai ve en önemli hedeflerinden birinin de enerji tasarrufu olduğu konusunda bilgi verildi.

Sağlam: “Kendi ekibimizle 1,5 yıl süren bir projelendirme çalışması gerçekleştirdik”

1984 yılında yapımı tamamlanarak hizmete alınan, Mersin halkı için kesintisiz ve sağlıklı içme suyu üreten Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin, kentin yaklaşık yüzde 70’ine hizmet verdiğini ifade eden MESKİ İçme Suyu Arıtma Şube Müdürü Taylan Özgür Sağlam, “2019 yılı itibariyle tesisimizde yapmış olduğumuz incelemeler neticesinde, elektronik ve mekanik ekipmanların ekonomik ömürlerini tamamlamış, teknolojilerinin eskimiş ve enerji tüketimlerinin oldukça fazla durumda olduğunu, ayrıca 1984 yılından bu yana herhangi bir köklü revizyon işlemine tabi tutulmadığını tespit ettik. Bunun üzerine tesisimizde köklü bir revizyon çalışması başlatmak için, dışarıdan herhangi bir proje hizmeti satın alınmadan, tamamen kendi teknik ekibimizle ve kendi bünyemizde, yaklaşık 1,5 yıl süren bir projelendirme çalışması gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

Kurumsal karbon ayak izi azalacak

Projelendirme sürecinin sonunda revizyon işinin ihale edilerek imalatlara başlanıldığını sözlerine ekleyen Sağlam; “Şu anda yüzde 50’si tamamlanmış olan ve bu yılın sonlarına doğru bitirilmesi planlanan revizyon işimizin sonunda, tesisimiz tamamen otomasyonla işletilebilecek. Yenilenmiş ekipmanlarla birlikte, yaklaşık yüzde 20’lik bir enerji tasarrufu sağlanacak. Buna bağlı olarak da kurumsal karbon ayak izimiz önemli ölçüde düşürülerek, bir nebze de olsa doğanın sürdürülebilirliğine katkı sağlamış olacağız” dedi.

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