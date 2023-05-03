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303 balıkçıya Kocaeli'den 1,5 milyon TL destek

YAŞAM 03.05.2023, 16:14
303 balıkçıya Kocaeli'den 1,5 milyon TL destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, denizlerde başlayacak avlanma sezonu öncesi 303 balıkçıya malzeme desteği sağladıKOCAELİ (İGFA) -  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Küçük Ölçekli Balıkçıların Desteklenmesi Projesi kapsamında 12 metrenin altında geleneksel yöntemlerle yeşil ruhsatlı ve mavi kart kayıtlı olarak balıkçılık yapan 303 kişiye tekne bakım malzemesi desteği verdi.

SEKA Deniz Düğün Salonu’nda gerçekleşen programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, balıkçı kooperatifleri ve balıkçılar katıldı. Malzeme dağıtım töreninde konuşan Başkan Büyükakın, “Bizim pusulamız size hizmet etmektir” dedi.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN: HALK İÇİN VARIZ

Programda konuşan Başkan Büyükakın, yönetimlerin halk için olduğunu söyledi. Başkan Büyükakın, “En başından beri size söz vermiştik. Yönetimler; merkezi yönetim ya da yerel yönetim olsun halk için vardır. Bizim pusulamız size hizmet etmektir. Bir yola çıkarsınız yolun başında bütçe yaparsınız ve işe koyulursunuz. Biz yola çıktığımızda pandemi oldu ve hesaplarımızı yeniden yaptık. Kentimize dedik ki kimse merak etmesin gerekirse yol, köprü yapmayız bütçemizin tamamını halkımız için seferber ederiz. Ardından müsilaj oldu tekrar sıkıntılar başladı. Müsilajda balıkçılar sıkıntı yaşadı. Biz yine ne yapabileceğimizi düşündük. Neden var olduğumuzu biz bu yolda unutmadık” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükakın, konuşmasına şu sözlerle devam etti: “1,5 milyon lirayı siz balıkçılarımız için kullandık. Kulağımız sürekli vatandaşımızda. Çünkü varlık sebebimiz sizsiniz. Bana bu şehri siz emanet ettiniz. Buradaki herkes geleceğimizin teminatı çocuklardan emanet aldı. Bugün kullandığımız her şey yarının imkanlarından da kullanılırsa çocuklarımızın ellerinden almış oluruz. 23 tane arıtma tesisi çalıştırıyoruz. Yıllardır Körfez’in ucunda birikmiş çamur var. Fakat arıtma tesislerini sadece biz çalıştırıp Marmara’daki diğer iller çalıştırmazsa bir şeye yaramıyor. Bunun için de farklı alanda çalışmalar yapıyoruz.”

“2023 YILINI NOT EDİN”

Marmara Denizi’nin hayata tutunması için önemli çalışmalar yaptıklarını da anlatan Başkan Büyükakın, “2023 yılını not edin. Dip çamuru temizleme projesi Avrupa’nın en büyük çalışmasıdır. Bu projenin üçte birini Cumhurbaşkanlığı, diğer üçte birini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı geri kalan üçte birini ise Büyükşehir karşılıyor. Bu sayede denizdeki popülasyon da artacak. 2023, Marmara’nın hayata dönüşü açısından çok önemli bir tarihtir. Var gücümüzle çalışıyoruz”  şeklinde konuştu.

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