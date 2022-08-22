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300 bin kişi soyadını değiştirdi... Başvurular e-devlet'ten de yapılabilecek

YAŞAM 22.08.2022, 09:59
300 bin kişi soyadını değiştirdi... Başvurular e-devlet'ten de yapılabilecek

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ad ve soyadı düzeltilmesi uygulaması sayesinde, bugüne kadar ülke genelinde 298 bin 670 kişi soyadı, 134 bin 818 kişinin ise adını değiştirdiği bildirildi.ANKARA (İGFA) - Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ad ve soyadı değişikliği başvurularının 24 Aralık 2022'ye kadar e-Devlet aracılığıyla da yapılabileceğini duyurdu.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, vatandaşların, genel ahlaka uygun olmayan, gülünç olarak değerlendirilen, yazım ve imla hatası olan ad ve soyadı değişikliği başvuruları, e-Devlet aracılığıyla veya yazılı olarak ilçe nüfus müdürlüklerine yapabilecekleri kaydedildi.

https://twitter.com/TCNufus/status/1561588121946439680

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