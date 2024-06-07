30 bin flamingo ve kuş türleri için önemli etkinlik

Jimmy Key, İzdoğa işbirliği ile 2. kez düzenlediği çevre etkinliğiyle 30 bin "greater flamingo" ve daha yüzlerce farklı kuş türünün yaşamını ve neslini sürdürmesi için katkıda bulunarak çevre temizliği gerçekleştirdi.İZMİR (İGFA) - Jimmy Key, 5 Haziran Çevre Günü’nde yine İzmir Güney Deltası Atık Dönüşüm Etkinliği gerçekleştirerek İzmir Kuş Cenneti’ndeki flamingoları korumak için çalışma başlattı.

Jimmy Key aynı çalışmayı 2023 yılında da gerçekleştirmiş ve 7000 metrekare alanda 600 kilogram atık toplayıp, 22,55 kg sera gazı ve 2460Kwh da enerji tasarrufu sağlamıştı.

Türkiye'de flamingoların ürediğiiki alandan biri olan İzmir Kuş Cenneti’nde, yaklaşık 30 bin flamingo hayatına devam ediyor.

30 bin "greater flamingo" ve daha yüzlerce farklı kuş türünün yaşamını ve neslini sürdürdüğü İzmir Güney Gediz Deltası'nda çevre kirliliği sebebiyle bölgedeki canlıların neslinin tehlikede olduğuna dikkati çekilen gönüllü çalışmayla Atık Dönüşüm Etkinliği düzenleyerek bölgeyi bu kirlilikten arındırılırken, İzDoğa iş birliği ve malzeme desteğiyle katkı veren Koroplast ile gerçekleşen çevre etkinliğiyle de değerli canlıların sürdürülebilirliğine katkı sağlandı.

Etkinlik sayesinde 20 bin metrekarelik bir alanda çevre temizliği gerçekleştirerek 198 kilogram karbondioksit salınımını önlendi.