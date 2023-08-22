30 Ağustos'ta büyük ikramiye 50 milyon TL!

Milli Piyango 30 Ağustos özel çekilişinde büyük ikramiye 50 milyon TL. 30 Ağustos Çarşamba, saat 17.30’da gerçekleştirilecek çekiliş, www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak.İSTANBUL (İGFA) - Milli Piyango 30 Ağustos özel çekilişine ilişkin ikramiye tutarını belirledi.

Büyük ikramiyenin 50 milyon TL olduğu özel çekilişe ilişkin biletler satışa sunuldu.

Bilet fiyatları çeyrek 50 TL, yarım 100 TL ve tam 200 TL olarak belirlendi. 50 milyon TL’lik büyük ikramiyenin yanı sıra, ikinci kategori ikramiyesi 7 milyon 500 bin TL olacak.

Oyunseverler, 30 Ağustos biletlerini gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak alabilecek.