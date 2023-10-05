3 yaş altı çocukların oyuncakları plastik göz olmamalı!

Çocukların vazgeçilmezi olan peluş oyuncaklar yıkanır mı? Peluş oyuncaklar hangi şartlar altında üretilirse daha sağlıklı olur? Merak edilen soruların cevaplarını Mellito Toyzz kurucusu Derya Özalp, Herkes Duysun mikrofonuna açıkladı.Esmanur GÜLBAHAR - Musa YEŞİLDAĞ - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Derya Özalp, keyifli oyuncaklar üreticisi. Tasarımların çoğu kendilerine ait, özgün tasarımlar ile oyuncak alanında kendisini geliştirmeye çalışıyor.

Oyuncakta kullanılan materyallerin çok önemli olduğunu vurgulayan Özalp, “Kullanılan materyaller çok önemlidir. Kumaşın kanserojen içermemesi önemlidir. Oyuncakta kullanılan göz figürü oldukça önemlidir. Biz kilitli göz kullanıyoruz. Oyuncağın üzerinde ki göz koptuğunda çocuğun ağzına atma durumu ve boğulma riski olabilir. Aynı şekilde bu gözlerinde kanserojen olmaması gerekiyor. Sağlıklı ham maddeler kullanılması gerekiyor. 3 yaş altı oyuncaklara göz takılmasını önermiyoruz. Nakışta yapılan göz olan oyuncaklar öneriyoruz.” diye konuştu.

Oyuncak alırken dikkat edilmesi gereken konulardan biri oyuncağın belgeleridir diyen oyuncak üreticisi, “Ürünün testleri yapıldı mı? Kumaşlar testlere tabi tutuldu mu? Elyaf sağlıklı mı? Bunlara bakılması gerekiyor. C belgesi var mı? Aslında Türkiye’de verilen C belgeleri çok sağlıklı değil.” diye ifade etti.

PELUŞ OYUNCAK ÜRETİM AŞAMALARI NELERDİR?

Peluş oyuncak üretmenin oldukça zor olduğunu vurgulayan Özalp, “Üretime girmeden önce bu kadar zor olduğunu bilmiyordum. Önce bir tasarım aşaması var. Oyuncakta kalıp çok önemlidir. Her kumaşa ayrı kalıp çalışmak gerekiyor. Gözü, ifadesi, suratı bunların tasarlanması ilk aşamadır. Tasarım bittikten sonra kalıp, kumaşla uydu mu? Uymadı mı? Ona bakıyoruz. İç dolgusunun aynı gramajda olması gerekiyor. Bir tanesi 200 gram iken bir tanesi 120 gram olmuyor. Fazla detay isteyen bir konudur fakat zorda olsa çok seviyoruz.” dedi.

Dağ köylerindeki kadınlara istihdam sağladığını belirten Derya Özalp, “Ben Büyükorhanlıyım. Burada iş yetiştiremiyoruz. Oradaki kadınlara gönderiyoruz. Oyuncakların iç dolumları orada yapılıyor, bazı oyuncakların tamamı orda dikiliyor. Hem istihdam sağlamış oluyoruz, hemde ev hanımları üretime katılmış oluyor. Aynı zamanda hep beraber eğleniyoruz. Eğlenme olarak bakıyoruz belki de o yüzden bu kadar seviyoruz.” dedi.

‘Peluş oyuncaklar yıkanır mı?’ sorusunu cevaplayan Özalp, “Yıkanır. Kopabilecek bazı materyaller vardır. Bunları sağlamlaştırdıktan sonra makineye atılıp yıkayabilirler.” diye açıkladı.