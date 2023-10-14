3'ncü Gastrorize Festivali kapılarını açtı

Rize Belediyesinin hazırlayıp sunduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla “Hayde Festivale “sloganı ile yola çıkılan Rize‘nin tadını, rengini, lezzetini, Türkiye ve Dünya kamuoyu ile buluşturan 3. Ulusal Gastronomi Günleri GastroRize açılışı yapıldı.RİZE (İGFA) - Rize sahili Çay çarşısı yanında gerçekleştirilen açılışa; Rize Milletvekilleri Muhammet Avcı, Harun Mertoğlu, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize protokolu ve vatandaşlar katıldı.

Mavi ve yeşilin bütün tonlarına ev sahipliği yapan, şehrin bütün değerlerinin yanı sıra mutfak kültürünü de Türkiye ve Dünya Kamuoyu ile buluşturan GastroRize açılış konuşmalarını Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize Milletvekilleri Muhammet Avcı, Harun Mertoğlu ve Rize Valisi İhsan Selim Baydaş yaptı.

Program, GastroRize kapsamında Rize’de bulunan Türkiye Gastronomisinin önemli isimleri, Türk Mutfak Sanatları Uzmanı Ramazan Bingöl’ün sunumları ile protokol üyelerinin günün anısına toplu fotoğraf çekimi ve ünlü şeflerin workshopları ile devam etti.

Protokol üyeleri, animatörler ve jöngler gösterilerinin ardından, GastroRize Festivali fuar standları, sergi alanını gezdi.

GastroRize Festivali etkinliklerimiz ünlü şeflerimizin katılımıyla sahil otopark Çay Çarşısı yanında bugün saat 15.00 da başlayıp gün boyu devam etti. Birbirinden renkli görüntülerin yaşanacağı, Rize'nin mutfağı ve kültürünün yansıtılacağı etkinlikler Pazar gününe kadar devam edecektir. Tüm halkımız davetlidir.