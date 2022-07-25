‘3. Motofest Ankara Festivali’ nefes kesti

Başkentte spora ve sporcuya verdiği desteği sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi şimdi de Karaköy Mesire Alanı’nda “3. Ankara Motosiklet Festivali”ne ev sahipliği yaptı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, ANFA Güvenlik, Kent Estetiği Daire Başkanlığı, Ankara İtfaiyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ve Zabıta Daire Başkanlığı ekipleriyle Türkiye’nin dört bir yanından gelen binlerce motor tutkununa; güvenlik, konser sahnesi, kahvaltı, çadır, stant ve su desteği sağlandı. Festival alanını ziyaret eden ABB Başkanı Mansur Yavaş, motor tutkunlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ödüllü yarışmalardan serbest motor sürüş gösterilerine, çadır kampından konserlere kadar birçok etkinliğin yer aldığı motofest Kurtalan Ekspres’in verdiği konserle sona erdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, spora ve sporculara yönelik desteklerine hız kesmeden devam ediyor.

ABB, yenileme çalışmalarının ardından Başkentin gözde mesire alanı olmaya başlayan Karaköy Mesire Alanı, “3. Ankara Motosiklet Festivali”ne ev sahipliği yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da ziyaret ettiği festivalde, motor tutkunları Yavaş’a yoğun ilgi gösterdi.

GÖKÇINAR: “ANKARA’YI HEM KÜLTÜRÜN HEM DE ETKİNLİKLERİN BAŞKENTİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ”

ANFA Güvenlik, Kent Estetiği Daire Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Zabıta Daire Başkanlığı ve Ankara İtfaiyesi ekipleri tarafından düzenlenen ‘motofest’te Türkiye’nin dört bir yanından gelen motor tutkunlarına; güvenlikten konser sahnesine, kahvaltıdan çadıra, stantlardan su ihtiyacına kadar birçok konuda destek sağladı.

Motosiklet festivaline katılan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berkay Gökçınar, “Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Ankara Motosiklet Festivaline Büyükşehir Belediyesi olarak ev sahipliği yapıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün Başkentine yakışır şekilde Ankara’yı hem kültürün hem de etkinliklerin Başkenti yapmaya çalışıyoruz. Etkinlik alanında bütün önlemleri aldık ve ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz. Sporcuları ve motorseverleri desteklemeye devam ediyoruz” derken, Ankara Motosiklet ve Kampçılık Spor Kulübü Dernek Başkanı Orhan Keskin de festival hakkında şu bilgileri verdi: “Türkiye’nin her yerinden 7’den 70’e akın akın insanlar geliyor. Etkinlik alanını, stantları, konser sahnesini, elektrik ve su gibi çeşitli destekleri Büyükşehir Belediyesi bize sağlıyor. Karaköy Mesire Alanını biz de ilk kez gördük. Dop dolu bir programımız var. Motosikletçileri tanımak isteyen herkesi davet ediyorum. Bu tip sosyal etkinliklere desteğinden dolayı da Büyükşehire teşekkür ediyorum.”

FESTİVAL KURTALAN EKSPRES KONSERİ İLE SONA ERDİ

Ödüllü yarışmalardan serbest motor sürüş gösterilerine, çadır kampından konserlere kadar birçok etkinliğin yer aldığı festivalde, Kurtalan Ekspres de konser verdi.

Kurtalan Ekspres müzik grubunun baş gitaristi Ahmet Güvenç festivale katılmaktan duydukları mutluluğu,“Büyükşehir Belediyesinin bizim için Ankara’da yaptığı bu festival çok güzel oldu. Türkiye’nin her yerinden motorcular geliyor buraya. Biz de motorcuların katıldığı tüm festivallere katılmaya çalışıyoruz. Güzel bir festival ve konser oldu, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” sözleriyle dile getirdi.

Açtıkları stantlarda ürün satışı yapan ve festival alanında çadır kuran motorseverler, ‘Ankara Motofest’e ev sahipliği yapan ABB’ye şu sözlerle teşekkür etti:

-Ferhat Durmuş(BB Ajans Organizatörü): “Muhteşem bir festival geçiriyoruz. Büyükşehir Belediyesinin destekleri bizi çok mutlu etti. Festivale ilgi büyüktü. Farkındalığımızı artırmak amacıyla bize katkı sağlandığı için teşekkür ediyorum.”

-Ahmet Polat: “Motorcuyum ve her sene festivalin yapılmasını istiyorum. Eğleniyor ve güzel zaman geçiriyoruz.”

-Batuhan Emir: “Festivalde her şey çok güzel. Arkadaşlarımızla keyifli zaman geçiriyorum. Mükemmel bir yer. Bu alan festival için çok uygun olmuş.”

-Burak Türk: “Gayet eğlenceli geçiyor. Burada tanıtım yapma imkânı bulduk. Büyükşehir de bizi güzel ağırlıyor, sağ olsunlar.”

-Cem Güneş: “Böyle güzel bir festivalde bulunmak gurur verici. Çocuğumla birlikte motor sürüyoruz. Eğlenceli zaman geçiriyoruz festivalde. Çeşitli etkinliklerde yapılıyor gayet keyifli.”

-Şimal Kayar: “Güzel bir organizasyon olmuş. Stantları gezdik her şey çok renkli.”

-Ahmet Koç: “Büyükşehirin böyle bir festivale destek vermesi bizi memnun etti, moral verdi. Herşey gayet güzel teşekkür ederiz.”

-İlker Öner: “Mesire alanını çok beğendim. İlk kez burada organizasyon yapılıyor. Çok güzel bir ortam var. Hem yeni arkadaşlar edindik hem de bizim için farklı bir atmosfer ve etkinlik oldu.”

-Onur Kocaoğlu: “Eskişehir’den tüm federasyon ve derneklerimiz ile katılıyorum. Güzel bir ortam var burada. Mesire alanı festival için elverişli.”

-Ahmet Ersin Coşkun: “Burada motosiklet camiasıyla festival aracılığıyla buluştuk. Motorseverlerin kaynaşması için bir araya geldik. Motosikletle ilgili her materyal sergileniyor. Büyükşehir Belediyesinin bu alanı ayarlaması, çadır, elektrik, su, sabah kahvaltısı gibi destekleri oldu, teşekkür ediyorum. Bize de festivalin tadını çıkarmak kaldı.”

-Alper Balcı: “Bu festival sayesinde sosyalleşiyoruz ve paylaşımlarda bulunuyoruz. Motosikleti tanıtmak ve keyifli zaman geçirmek için bir aradayız. Büyükşehirin ciddi bir emeği ve desteği var.”