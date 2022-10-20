3 milyon çiçek sokakları süsleyecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında Antalya’nın cadde ve sokaklarının rengarenk bir görüntüye kavuşması için 3 milyon kışlık çiçek dikimi gerçekleştirecek.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediye Parrını süsleyen milyonlarca çiçek özenle ve titizlikle yetiştiriliyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından üretimi yapılan yaklaşık 3 milyon kışlık çiçek kent merkezi başta olmak üzere ilçelerde de toprakla buluşturulmaya başlandı.

Antalya’nın dört bir yanındaki refüj ve kavşakları süsleyecek olan aslanağzı, menekşe, süs lahanası, alisyum türü çiçekler, kent estetiğine görsel güzellik katacak. Hurma Bitki Üretim Tesislerinde üretimi devam eden kışlık çiçekler toprakla buluşturulmaya başlandı. Kent merkezinin yanı sıra Kemer’in caddeleri ve Manavgat otogarı ile Doğu Garajı içerisindeki alanlar da kışlık çiçekler ile süsleniyor.