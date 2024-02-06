3 dilde yaptığı ayet ve hadis tablolarını camiye bağışladı

Mardin’de sınıf öğretmeni Ayhan Akın, vatandaşların ölüm bilincini hatırlatmak için Arapça, Türkçe ve Kürtçe ayet ve hadislerden oluşan tablolar yaparak camiye bağışladı.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Mardin’de Taziye evlerinde ölüm bilincini arttırmak ve taziyeye gelenlerin ölüm gerçeğinin farkında olması için 3 dilde hazırladığı tabloları Şakir Nuhoğlu camisine bağışlayan Öğretmen Ayhan Akın, Mardin ve ilçelerinde ölümü hatırlamak ve dünya hayatının ne kadar boş olduğunu hatırlatma amacıyla böyle bir çalışmaya yaptığını söyledi.

Yaptığı Arapça Türkçe ve Kürtçe ayet ve hadislerden oluşan tabloları ilk olarak örnek olsun diye Şakir Nuhoğlu taziye evine astırdığını belirten Akın,” Kur`an merkezli bir taziye kültürüne katkıda bulunmak Kur´an ayetlerini tablolarımızda işlerken etrafımızdaki yaratılmış, Kâinatı kapsayan ayetler ile anlatmaya çalıştık. Anadolu'nun kardeş dillerinin Kur´an meallerini aynı tabloda gösterdim.

Toplumumuzun birlik ve beraberliğine bir katkıda bulunmak düşüncesi ile böyle bir çalışma yapmak gereği duydum. Bu tür uygulamaların yaygınlaşması için her zaman destek olmaya hazırım. Katkıda bulunmak isteyen başka hayırseverler olursa, başta Mardin olmak üzere ilçe ve köylerde bulunan taziye evlerine de bu tür tabloları astırmak için yardımcı olmaya hazırım” dedi.