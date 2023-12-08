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3 bölgeye fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı

YAŞAM 08.12.2023, 07:31
3 bölgeye fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, fırtına, sel, Akdeniz'de kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, ülke geneli (Doğu Anadolu'nun doğusu, Rize çevreleri ve Artvin kıyıları dışında) yağmur ve sağanak yağışlı, Akdeniz kıyıları gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu, Ege , Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Çanakkale'nin doğusu, Diyarbakır ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın merkez ve batısı, Mersin çevreleri ve Adana'nın güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli, Antalya’nın doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli(40 - 60 km / saat) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Ege , Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Çanakkale'nin doğusu, Diyarbakır ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Mersin ve Adana'nın güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2), Antalya’nın doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Antalya’nın doğusunun 1500 m üzeri yüksek kesimlerinde (özellikle Antalya-Konya yolunun Alacabel mevkiinde) kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli(40 - 60 km /saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı(Ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Balıkesir ve Bursa çevreleri ile Çanakkale'nin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey yönlerden zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu anla yüksekleri karlakarışık yağmurlu

İSTANBUL °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölge genelinde(Kuzey Ege kıyıları ve Denizli hariç) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyinde kuzey yönlerden orta zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı gece saatlerinden sonra yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli, Mersin ve Adana'nın güneyinde yer yer çok kuvvetli, Antalya’nın doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli yer yer çok kuvvetli, doğusunda şiddetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 11°C

Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimleri hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney yönlerden zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

RİZE °C, 18°C

Çok bulutlu

SAMSUN °C, 18°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğu kesimleri haric aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güneybatı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 4°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

HAKKÂRİ °C, 7°C

Çok bulutlu

MALATYA °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 10°C

Çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MARDİN °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİİRT °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Marmara ve Ege'de fırtına; Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunun açıkları 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Batı Karadeniz'in batısı 2,5 ila 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, gece saatlerinden itibaren 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 2,5 ila 3,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, açıkları yer yer 9; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, açıkları 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 3,5 ila 4,0 m, Görüş: Orta, yağış anında zayıf.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan 4 ila 6, gece 5 ila 7, ; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, güneyi güneydoğudan, öğle saatlerine kadar güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 1,5 ila 2,5 m, Görüş: Orta, yağış anında zayıf.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu ve yağmurlu; Rüzgar: doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, yer yer 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

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