3. Bayındır Turan Nergis ve Kuru Çiçek Festivali yapıldı

Bayındır Belediyesi tarafından bu yıl 3.kez düzenlenen Bayındır Turan Mahallesi Nergis ve Kuru Çiçek Festivaline yoğun bir ziyaretçi katılımı ile yapıldı.İZMİR (İGFA) - Festival açılışı törenine Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Hamza Dağ, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Bayındır Kaymakamı Emin Kaymak, Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ile İzmir ve çevre ilçelerden gelen çok sayıda ziyaretçi katıldı.

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen açılış töreninde yaptığı konuşmasında; ‘‘Ürettiğimiz çiçek ve tarımsal ürünlerin tanıtımı için festivaller düzenlemekteyiz. Turan Mahallemizde bu yıl 3.kez gerçekleştirdiğimiz festivalimizle kokusu ve dayanıklılığıyla Turan Nergisimizin ismini geniş kitlelere duyuruyoruz. İnşallah daha nice festivalleri birlikte yaparız" dedi.

Açılış töreninde halk oyunları ekibi de bir gösteri yaptı. Sokak sanatçıları gösterileri, nergis güzeli yarışmasına katılan çocuklara katılanlara ödüllerinin verilmesi ve Elif Buse Doğan konseriyle festival sona erdi.