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29 Ekim'i en iyi anlatan öğrenciler Yıldırım'da ödüllendirildi

YAŞAM 31.10.2022, 13:12
29 Ekim'i en iyi anlatan öğrenciler Yıldırım'da ödüllendirildi

Türkiye Cumhuriyeti'nin 99’uncu yıl dönümü Yıldırım’da coşkuyla kutlanırken, 29 Ekim’i en iyi anlatan eserler ödüllendirildi.BURSA (İGFA) - Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen kutlama programına Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Protokolün ve vatandaşların, öğrenciler tarafından hazırlanan ‘29 Ekim Resim Sergisi’ni gezmesiyle başlayan kutlama programı; ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde düzenlenen resim ve şiir okuma ve kompozisyon yazma yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül takdimiyle sona erdi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Türk Milleti’nin, tüm imkânsızlıklara rağmen dünyanın en güçlü devletlerini dize getirdiğini söyledi.

Başkan Yılmaz, 99 yıl önceki ruh ve imanla Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza kadar yaşatacaklarını belirterek, “Bundan tam 99 yıl önce Anadolu’ya yeniden mührümüzü vurduk. Milletimizin iman, cesaret ve fedakârlığıyla zafere ulaşan bağımsızlık mücadelemiz, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ile taçlanmıştır. Türk milletinin asla tutsak yaşamayacağını bilmesi gerekenler bu büyük devletin küllerinden tekrar bir devlet çıkacağını hesap edememişlerdir.  İmkânı olmayan ancak göğsü iman dolu olan milletimizin kurduğu Türkiye Cumhuriyeti, mazlum devletlerin emperyalistlere karşı elde ettiği en büyük zaferdir. Milletimizin yokluk ve yoksulluk içinde, cepheden cepheye koşarak, canı pahasına kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’ni korumak ve yükseltmek bizlerin en büyük borcudur! Bugün; tıpkı 99 yıl önceki ruh ve imanla, Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar yaşatacağımıza olan inancımızı bir kez daha haykırıyoruz” diye konuştu.

YILDIRIMLI MİNİKLER 29 EKİM RUHUYLA BULUŞTU

Gençlerin ve çocukların programa yoğun şekilde katılmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediyesi olarak milli bayramlarımızı kutlarken çocuklarımızın etkinliklerimize dâhil olmasını önemsiyoruz. Bu kapsamda geleceğimiz olan çocuklarımızın penceresinden milli mücadele günlerinde verilen var olma mücadelesini görmek istediklerini söyledi.

Böylesi özel bir günde Yıldırımlılarla birlikte olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik, insana dokunan önemli hizmetleri hayat geçiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ı tebrik etti. Program, dereceye giren çocuklara ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

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