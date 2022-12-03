28 Yıl sonra gelen sürpriz buluşma

Keşan’da yayın yapan Ulusum TV’nin o dönemdeki muhabiri olan Arzu Fatma Dağ, İpsala’nın Kurtuluşu’nun 100. Yıldönümü nedeniyle 30 Kasım Çarşamba günü konsere gelen ve kendisinin 1994’te yani bundan tam 28 yıl önce röportaj yaptığı Sanatçı Haluk Levent’in o röportaj anındaki fotoğrafını hediye etti.Volkan Gazetesi (EDİRNE İGFA) Konser öncesi Haluk Levent ile kuliste görüşen Dağ, o fotoğrafı Haluk Levent’e teslim etti.

Levent, bu fotoğrafla o günlere gittiğini belirterek, “Bu fotoğraf benim için tam bir sürpriz oldu. O gün benimle röportaj yapan Arzu hanımın bu ziyareti de beni çok mutlu etti. Kendisine bu fotoğraf için teşekkür ediyorum.” Dedi.

Arzu Dağ da “1994 yılında kendisiyle Ulusum TV adına röportaj yaptığım sanatçı Haluk Levent’e böyle bir sürpriz yaptım ve bu fotoğrafı kendisine hediye ettim. Ben de bu fotoğrafla o günlere geri gittim. Kendisinin başarılarını yıllardan beri takip ediyordum. Bugün kendisiyle buluşmak da beni bir hayli heyecanlandırdı. “ şeklinde konuştu.

Dağ’ın Levent’i ziyaretinde Türkiye Yerel Basın Birliği Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir ile Başkan yardımcısı Orçun Oğuz da yer aldı.